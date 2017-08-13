Захарова заявила о потенциальном силовом конфликте вокруг КНДР

Источник: РИА "Новости"

Фоторепортаж Растущее напряжение вокруг КНДР

«Насколько близко подошла ситуация… Да, она подошла очень близко к потенциальной возможности силового конфликта», — сказала Захарова в ответ на вопрос о том, насколько кризис вокруг Северной Кореи приблизился к «военной черте».

Накануне президент США Дональд Трамп в беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что Соединенные Штаты и их союзники готовы принять «военные, дипломатические и экономические меры» против КНДР. Также американский лидер подтвердил намерение США прекратить «ядерную угрозу КНДР».

Ранее, 9 августа, представители стратегических сил северокорейской армии заявили о своей готовности нанести ракетный удар по авиабазе США на острове Гуам. В ответ Трамп сообщил, что США готовы к устранению угрозы со стороны КНДР с применением военной силы. Он отметил, что американские военнослужащие завершили подготовку и готовы немедленно отреагировать в случае, если КНДР сделает неразумный шаг.

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Совет Безопасности ООН 5 августа единогласно принял новый пакет санкций против КНДР в ответ на проведенные страной ядерные испытания. Странам-членам ООН запрещается импортировать из КНДР уголь, железо, железную руду, свинец и морепродукты. Также санкции коснулись совместных предприятий КНДР с другими странами. Кроме того, Совбез ООН ввел санкции против девяти северокорейских граждан и четырех организаций, в число которых попал Банк внешней торговли КНДР.