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17:27 (мск), источник: РБК

Захарова заявила о потенциальном силовом конфликте вокруг КНДР

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила об очень высоком риске силового решения ситуации вокруг КНДР. Об этом она сообщила в интервью программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

Источник: РИА "Новости"
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Растущее напряжение вокруг КНДР

«Насколько близко подошла ситуация… Да, она подошла очень близко к потенциальной возможности силового конфликта», — сказала Захарова в ответ на вопрос о том, насколько кризис вокруг Северной Кореи приблизился к «военной черте».

Накануне президент США Дональд Трамп в беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что Соединенные Штаты и их союзники готовы принять «военные, дипломатические и экономические меры» против КНДР. Также американский лидер подтвердил намерение США прекратить «ядерную угрозу КНДР».

Ранее, 9 августа, представители стратегических сил северокорейской армии заявили о своей готовности нанести ракетный удар по авиабазе США на острове Гуам. В ответ Трамп сообщил, что США готовы к устранению угрозы со стороны КНДР с применением военной силы. Он отметил, что американские военнослужащие завершили подготовку и готовы немедленно отреагировать в случае, если КНДР сделает неразумный шаг.

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Совет Безопасности ООН 5 августа единогласно принял новый пакет санкций против КНДР в ответ на проведенные страной ядерные испытания. Странам-членам ООН запрещается импортировать из КНДР уголь, железо, железную руду, свинец и морепродукты. Также санкции коснулись совместных предприятий КНДР с другими странами. Кроме того, Совбез ООН ввел санкции против девяти северокорейских граждан и четырех организаций, в число которых попал Банк внешней торговли КНДР.

В ответ Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Юн Хо заявил, что его страна не будет вести переговоров касательно ядерной программы. Он подчеркнул, что в случае атаки со стороны США КНДР «будет готова преподать Вашингтону жестокий урок с применением ядерного оружия». Он добавил, что другие страны останутся в безопасности, если не присоединятся к Соединенным Штатам.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Комар Васильев
Очень надеюсь на благоразумность не благоразумных((((
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