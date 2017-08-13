Директор ЦРУ исключил скорое начало ядерной войны

Источник: AP 2017

«Я не видел никаких разведывательных данных, которые бы показывали, что мы находимся на пороге ядерной войны», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.

Помпео подчеркнул, что администрация американского президента по-прежнему воспринимает КНДР как угрозу, и отметил, что "США больше не будут терпеть, как раньше".

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На этой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись громкими заявлениями. Сначала Трамп пригрозил Северной Корее «огнем и яростью», если с ее стороны будет исходить реальная опасность для США. В Пхеньяне в ответ заявили, что изучают возможность ракетного удара по острову Гуам, где расположены американские базы — авиационная Андерсен и военно-морская Апра-Харбор.