Директор ЦРУ исключил скорое начало ядерной войны

«Я не видел никаких разведывательных данных, которые бы показывали, что мы находимся на пороге ядерной войны», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.
Помпео подчеркнул, что администрация американского президента по-прежнему воспринимает КНДР как угрозу, и отметил, что "США больше не будут терпеть, как раньше".
На этой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись громкими заявлениями. Сначала Трамп пригрозил Северной Корее «огнем и яростью», если с ее стороны будет исходить реальная опасность для США. В Пхеньяне в ответ заявили, что изучают возможность ракетного удара по острову Гуам, где расположены американские базы — авиационная Андерсен и военно-морская Апра-Харбор.
Трамп, в свою очередь, пригрозил, что если Ким Чен Ын «сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал». Затем американский лидер добавил, что у США уже полностью готовы военные решения на случай, если КНДР будет неразумно себя вести.