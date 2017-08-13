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17:59 (мск), источник: Lenta.Ru

СМИ сообщили о подготовке передачи английского престола принцу Чарльзу

Королева Елизавета II намерена через четыре года отречься от престола в пользу своего старшего сына принца Чарльза. Об этом со ссылкой на источник в королевской семье сообщила газета The Mirror.

Источник: Reuters
По информации издания, подготовка документов для передачи трона уже началась.

Daily Mail со ссылкой на высокопоставленных придворных также сообщает, что королева планирует отречься от престола в 95-летнем возрасте. В качестве преемника также называется ее старший сын. «Ее величество принимает во внимание свой возраст и хочет быть уверенной, что когда придет время для этого, передача короны пройдет беспроблемно», — заявил один из источников издания.

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Елизавета II взошла на престол в 1953 году. На сегодняшний день она является самым долгоправящим монархом Европы.

В 2014 году король Испании Хуан Карлос I, которому на тот момент было 77 лет, отказался от трона в пользу своего сына Филипе. Годом ранее аналогичное решение приняла королева Нидерландов Беатрикс. Ее наследником стал старший сын Уиллем-Александр.

Предыдущим английским монархом, отрекшимся от престола, был дядя нынешней королевы Эдуард VIII. Он отказался от трона для себя и своих потомков в 1936 году ради женитьбы на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Василий Гога
в настоящей жизни!!! Короли И Королевы есть !!
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