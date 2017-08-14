Шарлоттсвилл: трагедия самого счастливого города США

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В субботу в центре Парка Освобождения в городе Шарлоттсвилл две девушки — одна из них белая, другая черная — крепко держатся за руки, ухватившись свободными руками за металлический барьер перед собой.

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В нескольких метрах от них стоит белый юноша в темных очках с побритой налысо головой. «Ты отправишься домой на первой же **** лодке», — кричит он чернокожей девушке, после чего обращается к белой. — «Ну, а ты сразу попадешь в ад». После чего выбрасывает руку в нацистском приветствии.

В третий раз за несколько месяцев белые националисты собрались в небольшом, по преимуществу либеральном городке Шарлоттсвилл, штат Вирджиния, который во время гражданской войны в США был столицей объединения южных штатов, чтобы выразить свой протест против готовящегося сноса памятника генералу Роберту Ли, командовавшему конфедератами.

На этот раз они приехали под знаменами «альт-правых» на марш, названный «Объединим правых». Собралась довольно разношерстная толпа из так называемого ополчения, расистов, неонацистов и тех, кто заявляет, что просто хочет защитить историю южных штатов и Америки в целом.

Они собрались рано утром в Парке Освобождения, до недавних пор носившем имя генерала Ли, где находится его статуя.

Некоторые из числа пришедших были облачены в боевую экипировку и открыто носили огнестрельное оружие. Другие демонстранты были одеты в черные рубашки, защитные шлемы и армейские ботинки.

Они вошли в парк колонной. Навстречу им вышла толпа антифашистов и активистов левых движений, поставивших перед собой задачу сорвать акцию своих оппонентов.

В ход пошли дубинки и кулаки. Затем митингующие заблокировали вход в парк щитами. Внутри его бывший глава «Ку-клукс-клана» Дэвид Дьюк с довольной улыбкой приветствовал толпу, большинство в которой составляли белые мужчины. Собравшиеся ответили ему ликованием, скандируя его имя и выбрасывая руки в нацистском приветствии.

У них был повод для радости. Впервые за десятки лет белые националисты собрались вместе в таком количестве.

Толпа националистов собралась в Парке Освобождения под флагами Конфедерации | Источник: Reuters

Представитель "ополчения" националистов стоит на фоне религиозного собрания, протестующего против марша | Источник: Reuters

Расположившись в парке, огороженном железными барьерами, они выкрикивали антииммигрантские, антисемитские и расистские лозунги, выискивая взглядами в рядах окруживших их участников контр-акции женщин и называя их предательницами, которых нужно приструнить.

За территорией парка антифашисты кидали в националистов бутылки и камни, скандируя: «Прочь с наших улиц, нацистское отребье!» В воздухе висел запах перцового газа, который распыляли обе стороны.

В конечном счете в парке и на прилегающих к нему улицах появились подразделения полиции специального назначения, которые начали оттеснять всех, кто там находился.

Губернатор Вирджинии объявил о введении чрезвычайного положения и отменил проведение марша. Американская нацгвардия начала оцеплять территорию, но в это время в толпу тех, кто выступал против митинга ультраправых, въехал автомобиль, задавив насмерть женщину и ранив 19 человек.

Бренда Браун-Грумс: "Наш город прекрасен, но местами еще и довольно уродлив" | Источник: Русская служба Би-би-си

За 24 часа до этого священница Бренда Браун-Грумс, закрыв глаза, начала молиться за мир. Сидя в одной из комнат мемориальной церкви Святого Павла своего родного города, она готовила себя к событиям предстоящего дня. В это же время в соседней комнате волонтеры проходили тренировку по «ненасильственному сопротивлению» завтрашней демонстрации.

«Это очень красивое место, я всегда считала его образцом того, как должен выглядеть город. Но я всегда понимала, что этот прекрасный город местами также и довольно уродлив. А памятник [генералу Ли] стал средоточием этого уродства», — сказала она.

Активисты левых движений заявили, что не допустят проведения митинга националистов в своем городе | Источник: Reuters

Бренда Браун-Грумс родилась в Шарлоттсвилле в 1955 году. Выросла она в Винегар-Хилл — «черном» районе, который впоследствии был снесен в рамках программы реновации, а его жители расселены в других городских районах.

Ее детство пришлось на времена сегрегации, когда она не смела показаться в «белых» кварталах — в частности, в том, где располагается Парк Освобождения (тогда он назывался Парк Ли). И она не была там ни разу вплоть до мая этого года, когда в город заявились представители «Ку-клукс-клана» с целью защитить памятник от сноса и зажгли у его подножия факелы.

«Лето здесь, в Шарлоттсвилле, стало временем одной непрекращающейся молитвы. И сегодня мы молимся снова. Мы молимся, чтобы альт-правые чего-нибудь не затеяли сегодня, накануне своего марша», — сказала она.

Сотни националистов пришли в пятницу к статуе Томаса Джефферсона | Источник: Reuters

Спустя несколько часов стало понятно, что ее молитвы не были услышаны. Примерно 200 белых националистов собрались после заката в одном из городских парков, находящемся неподалеку от ее церкви, и прошли маршем с зажженными факелами к кампусу университета штата Вирджиния. По дороге они скандировали расистские лозунги.

У подножия памятника Томасу Джефферсону у них произошла стычка со студентами университета, собравшимися там же, чтобы не допустить проведения митинга националистов. От огня факелов воздух накалился, а дым разъедал глаза.

«Жар здесь не сравним с тем огнем, который вас ждет в печах, — кричал автор статей для расистского сайта Daily Stormer Роберт Рэй. — Он грядет».

«Сторонники превосходства белой расы шагают с факелами по территории моего университета. Никогда не думал, что доживу до подобного в Америке», — сказал один из участников контр-акции против митинга ультраправых, не пожелавший назвать свое имя.

Здание напротив — церковь Святого Павла — было переполнено. Там собрались более 500 человек на межконфессиональный молебен. Собравшиеся хором зачитывали тексты из Библии и Корана, а исполняли песнопения в стиле госпел. Чтобы укрепить дух собравшихся, к ним обратился профессор Гарвардского университета Корнел Уэст. Его речь встретили стоячей овацией.

Предстоящая сходка неофашистов — крупнейшая за последние десятилетия — вызывает мрачные чувства. Но есть также и радость в том, что мы можем выступить на борьбу против этого, засвидетельствовать свое отношение к этому Корнел Уэст Профессор Гарвардского университета

«Альтернативные правые — это новая угроза, — продолжил Уэст. — У нас в Белом доме сейчас сидит гангстер с правыми взглядами, который придает этим людям решительности. Им кажется, что у них появилось право демонстрировать свою ненависть на публике и, возможно даже, наносить вред окружающим. Мы переживаем опасный период времени».

Служба подошла к концу, хор допел последние псалмы, и люди начали покидать церковь через запасной выход, опасаясь встречи с националистами, разгуливавшими по главной улице.

Намерение городских властей снести статую генерала Роберта Ли, а также переименовать парк, носивший его имя, вызвало гнев со стороны националистов и альт-правых | Источник: Reuters

Все заявленные на марше выступавшие были мужчинами. Почти все участники марша были мужчинами. По всей Америке среди тех, кто выступает в поддержку движения альт-правых, большинство тоже составляют мужчины.

Одна из немногих женщин, регулярно выступающих на собраниях белых националистов, — 20-летняя уроженка штата Джорджия Авиалэ Хортон. Она работает редактором интернет-издания правых взглядов Revolutionary Conservative, миссия которого — защита Западной цивилизации.

Членов движения «новых правых» несправедливо называют нацистами и фашистами, сказала она в интервью перед началом марша в Шарлоттсвилле.

«Мы твердо верим в свои убеждения, и не важно, что другие думают об этом. Я абсолютно уверена, что наши действия трактуют в искаженном свете», — заявила она.

Представители движения националистов уверяют, что их представляют в неверном свете | Источник: Reuters

На пути движения колонны националистов их оппоненты создавали заграждения из подручных средств | Источник: Reuters

В город приехали три представительницы Revolutionary Conservative, чтобы рассказать об идеях «расового реализма», который, по их словам, не имеет ничего общего с расизмом.

«Для людей естественно быть в компании подобных себе и отстаивать свои интересы», — говорит представительница Revolutionary Conservative РС Маккой, прилетевшая из Калифорнии.

«Конечно, мы в первую очередь будем заботиться о своих интересах, точто так же, как чернокожие будут заботиться о своих интересах, а если отойти от расовой темы и взять, к примеру, движение ЛГБТ, то и те в первую очередь будут отстаивать собственные интересы. И это неплохо, не нужно это демонизировать», — отметила она.

Участники акции с обеих сторон энергично обменивались взаимными упреками и оскорблениями | Источник: Reuters

Согласно данным Юридического центра по изучению бедности в южных штатах, более 60 монументов и памятных символов армии конфедератов были ликвидированы или переименованы с 2015 года, когда девять черных прихожан были убиты в городе Чарльстон сторонником превосходства белых Диланом Руфом.

Как полагает РС Маккой, из-за подобной войны с прошлым исчезает американская история, а чернокожие жители страны теряют возможность лучше узнать собственную историю.

«Даже если посмотреть на это с их точки зрения: ну, допустим — у нас было рабовладение и расизм и весь этот ужас, и мы хотим, чтобы это всё исчезло из пямяти. Поэтому мы будем сносить памятники и переименовывать улицы. Но как тогда об этом узнают будущие поколения?» — недоумевает она.

Заместитель мэра Уэс Беллами у статуи генералу Ли: "Меня обещали на этом памятнике повесить" | Источник: Русская служба Би-би-си

Стоя в пятницу в центре Парка Освобождения неподалеку от памятника Роберту Ли, заместитель мэра Уэс Беллами выражал другие взгляды.

Беллами стал первым чернокожим вице-мэром города. Необычайно общительный человек в деловом костюме — едва лишь заняв этот пост, он немедленно начал добиваться сноса статуи. Его образ превратился в красную тряпку для тех, кто считает, что воюющие с памятниками топчут историческое наследие Америки.

Я получаю письма, исполненные ненависти и угроз каждый день. Меня обещали повесить на этом памятнике, а также на всех деревьях этого парка Уэс Беллами Заместитель мэра города Шарлоттсвилл

«Но это лишь подтверждает, что ты занимаешься благим делом. Как можно оставлять восьмиметровый памятник человеку, которому, будь он жив сегодня, мне было бы запрещено посмотреть в глаза? Который, если бы я шел навстречу, заставил бы меня перейти на другую сторону улицы? Как может этот памятник оставаться здесь, если мы хотим, чтобы наш город был справедлив по отношению ко всем?» — возмущается Беллами.

Вице-мэр заглянул в парк, чтобы поговорить с жителями, которые поздравляли его с защитой докторской диссертации, а также с местными полицейскими, кое-кого из которых он знал по имени. Однако вскоре ему пришлось уйти по настоятельным просьбам полиции: к городу приближались националисты, и местонахождение чиновника желательно было сохранить в секрете от них.

Пока в субботу вечером представители нацгвардии оцепляли улицы, прилегающие к Парку Свободы, то тут, то там вспыхивали локальные стычки.

На 24-летнего Дэрила Вона, приехавшего на марш из города Ньюкасл в Вирджинии, толпа антифашистов напала, застигнув его в одиночестве на городской улице. Его крепко избили, продолжая пинать ногами в лицо и грудь, пока он лежал на земле.

Залитый кровью, он сумел отступить на соседнюю улицу. «Они пришли сюда, чтобы забрать мою историю, чтобы показать историю страны в дурном свете, — сказал он. — Жизни черных имеют значение, говорят они (Black Lives Matter — движение активистов, отстаивающих интересы чернокожих — Би-би-си), для меня это звучит как полная ахинея».

Источник: Reuters

Несколько сот националистов отправились в северную часть города и собрались в парке Макинтайра. Однако вскоре они оттуда ушли, двигаясь вдоль шоссе назад к своим автомобилям. Проезжавшие либо сигналили им, выражая поддержку, либо осыпали оскорблениями.

Вскоре хаос и насилие уступили место осмыслению происшедшего и трагедии. 32-летняя женщина погибла под колесами автомобиля, врезавшегося в толпу активистов, которые пытались пресечь проведение шествия неподалеку от Парка Освобождения.

Водитель вскоре был арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве.

Кроме того погибли два сотрудника полиции в результате крушения полицейского вертолета, который с воздуха следил за ситуацией в Шарлоттсвилле.

«Выражаю соболезнования семье погибшей сегодня девушки, а также наилучшие пожелания пострадавшим в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. Очень печально», — написал в «Твиттере» президент США Дональд Трамп.

Однако слова осуждения в адрес приехавших в город со всей страны националистов высказал не он, а губернатор Вирджинии Терри Маколифф. «Езжайте домой. Вам тут не место», — заявил он во время пресс-конференции.

Губернатор Вирджинии, демократ Терри Маколифф потребовал, чтобы незваные гости убирались из его штата | Источник: Reuters

Три года назад Национальное бюро экономических исследований назвало Шарлоттсвилл самым счастливым городом в Америке. В СМИ его окрестили «городом счастья США».

Но в субботу в городе превалировало чувство подавленности. «Не знаю, будет ли еще Шарлоттсвилл таким, как прежде, — сказал 63-летний Генри Макгенри, проживший в городе 30 лет. — Нам нужно преодолеть ситуацию, когда есть «они» и «мы», — добавил он.

Поздно вечером в субботу, которая началась с ранней службы в 6 утра, женщина-священник Браун-Грумс пыталась справиться с тем, что она увидела на улицах своего города.

«Мои предки были рабами, и, для того, чтобы пережить эти невзгоды, необходим дух, который позволяет видеть за пределами того, что видят глаза и слышат уши, и понимать, как надежда образуется в сердце», — сказала она.

«Как говорили наши предки, беда не может длиться вечно. Она может продолжаться всю мою жизнь, но она не будет вечной», — добавила она.

Джоел Гантер

Корреспондент Би-би-си, Шарлоттсвилл