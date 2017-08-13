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23:55 (мск), источник: Известия

Саакашвили рассказал о планах избавить Украину от олигархов

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что избавит Украину от «молдавских и донецких олигархов».

Источник: Reuters

На своей странице в Facebook, политик рассказал, что глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили боится его возвращения в страну, так как приезд Саакашвили приведет к к смене власти в стране.

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«Министр российского олигарха (речь о главе МВД Грузии) Иванишвили признал в разговоре с “Аваковым” то, что я всегда говорил: Все дела против меня сфабрикованы и имеют чисто политический характер. Иванишвили боится моего приезда в Грузию, так как грузинский народ, у которого уже достаточно материала для сравнения моего правления с олигархическим гнетом, выйдет на улицы и сметет их, как только я появлюсь в Тбилиси», — написал Саакашвили, который считает, что уголовные дела против возбуждены по инициативе Иванишвили.

При этом экс-губернатор Одесской области, заявил, что ему больше хочется вернуться на Украину.

«У меня есть ближайшие планы, связанные с Украиной и с освобождением ее от молдавских и донецких олигархов», — заявил Саакашвили.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус разыграли министра внутренних дел Грузии, пообщавшись с ним от имени главы МВД Украины Арсена Авакова.

В этом разговоре Мгебришвили в грубой форме попросил «Авакова» не высылать Саакашвили из Украины в Грузию.

В настоящий момент против Михаила Саакашвили в Грузии возбуждены четыре уголовных дела.

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