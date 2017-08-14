Скарамуччи рассказал о желании американской элиты сместить Трампа с поста

Источник: AP 2017

«Президент не является представителем класса политической элиты. Так что люди приняли решение, что они хотят сместить его», — рассказал Скарамуччи.

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Он подтвердил, что многие представители политической элиты в центральных органах власти в США хотели бы добиться ухода Дональда Трампа с поста президента. Из-за этого они не поддерживают его политику и не разделяют его взгляды. «Я полагаю, что в Вашингтоне и Белом доме есть элементы, которые не стремятся поддержать интересы президента или его политическую повестку», — заявил он.

Скарамуччи отметил, что по его мнению, Дональду Трампу для продвижения своих целей требуется больше «лояльных людей», которые могли бы его поддержать. Также экс-глава президентского управления по коммуникациям рассказал, что несмотря на свой уход из Белого дома по-прежнему является сторонником Дональда Трампа.