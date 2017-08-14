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00:17 (мск), источник: РБК

Скарамуччи рассказал о желании американской элиты сместить Трампа с поста

Экс-глава по коммуникациям Белого Дома Энтони Скарамуччи в интервью ABC обвинил американскую политическую элиту в желании сместить Дональда Трампа с поста президента США. По его мнению, это связано с тем, что Трамп не является частью традиционного истеблишмента.

Источник: AP 2017

«Президент не является представителем класса политической элиты. Так что люди приняли решение, что они хотят сместить его», — рассказал Скарамуччи.

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Он подтвердил, что многие представители политической элиты в центральных органах власти в США хотели бы добиться ухода Дональда Трампа с поста президента. Из-за этого они не поддерживают его политику и не разделяют его взгляды. «Я полагаю, что в Вашингтоне и Белом доме есть элементы, которые не стремятся поддержать интересы президента или его политическую повестку», — заявил он.

Скарамуччи отметил, что по его мнению, Дональду Трампу для продвижения своих целей требуется больше «лояльных людей», которые могли бы его поддержать. Также экс-глава президентского управления по коммуникациям рассказал, что несмотря на свой уход из Белого дома по-прежнему является сторонником Дональда Трампа.

Интервью Скарамуччи ABC стало первым с момента его увольнения из Белого дома. Нью-йоркский финансист, участвовавший в предвыборной кампании Трампа, занял должность главы по коммуникациям Белого дома 21 июля. Однако через десять дней после назначения, 31 июля Скарамуччи покинул свою должность. Причиной стали его грубые высказывания о ряде других сотрудников Белого дома.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Александр Михайлов
Ну наконец -то признали очевидное))))
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