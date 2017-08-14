СМИ: боеголовки КНДР способны достичь континентальной части США

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ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Американская разведка полагает, что боеголовки баллистических ракет КНДР в состоянии достичь континентальной части Соединенных Штатов. Об этом сообщил в субботу вашингтонский журнал The Diplomat, осведомленный о содержании секретного доклада Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

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Согласно изложенным в нем данным, межконтинентальная баллистическая ракета «Хвансон-14», которую КНДР испытала 28 июля, не смогла войти в плотные слои атмосферы. Вместе с тем та же самая оценка специалистов показала, что боеголовка вполне могла поразить цель в континентальной части США, если бы была задана нормальная траектория полета. Источники издания, ознакомившиеся с докладом ЦРУ, который был подготовлен в начале августа, утверждают, что причиной падения головной части ракеты в воду 28 июля стала слишком крутая траектория.

Оценка экспертами американского разведсообщества двух последних испытаний ракеты «Хвансон-14» показала, что произведенные КНДР боеголовки вероятнее всего являются технологически продвинутыми и отличаются высокой эффективностью применения. Соответствующая характеристика, как поясняет издание, была дана Национальным военно-воздушным и космическим разведывательным центром США по итогам анализа разного рода данных, в том числе полученных при помощи «средств обнаружения воздушного базирования».

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что КНДР не следует более выступать с угрозами в адрес Соединенных Штатов. Он обещал ответить на выпады «огнем и яростью, которой мир никогда не видывал». Позднее агентство КНДР ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на тихоокеанском острове Гуам, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

Кризис вокруг КНДР

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи.

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Вашингтон неоднократно заявлял, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

Последнее испытание КНДР провела 28 июля, когда успешно запустила ракету «Хвансон-14». Отмечалось, что дальность ее полета составила 998 км, а максимальная высота — почти 3725 км. По данным министерства обороны Японии, ракета упала в Японское море в исключительной экономической зоне страны в 150 км к западу от небольшого острова Окусири, относящегося к Хоккайдо. Ведомство также указало, что по сравнению с последним запуском 4 июля высота полета возросла почти на 1 тыс. км, а время пребывания в воздухе увеличилось на пять минут.