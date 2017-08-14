Зачем президенты ездят лечиться за границу и что в этом такого?

Источник: AP 2017

Что общего между президентами Нигерии, Анголы, Зимбабве, Бенина и Алжира? То, что они — со всей очевидностью — не доверяют системе здравоохранения у себя на родине.

Читайте также Эксперты приравняли российскую модель здравоохранения к африканской

По общему количеству времени, проведенного в зарубежных больницах, звания первого среди равных в этом своеобразном «соревновании» безусловно заслуживает президент Нигерии, 74-летний Мохаммаду Бухари. Но все пятеро упомянутых выше лидеров в этом году ездили лечиться за границу.

Национальные системы здравоохранения в их собственных странах испытывают серьезные проблемы с финансированием, поэтому их лидеры предпочитают поправлять здоровье за рубежом — в отличие от обычных граждан, которым приходится довольствоваться тем уровнем медицины, что имеется в стране.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2010 году страны Африки в среднем тратили на медицинские нужды около 135 бюджетных долларов на душу населения, в то время как в более богатых странах Запада этот показатель составляет 3150 долларов.

Для сравнения, в России в 2010 году расходы на медицину в пересчете на душу населения составляли около 727 долларов по тогдашнему курсу, на Украине — 233 доллара, в Белоруссии — 322, в прибалтийских странах — Эстонии, Латвии и Литве — в среднем 823 доллара — примечание Русской службы.

По тем же данным, например, в государственных больницах Зимбабве нередко не хватает самых базовых медикаментов — обезболивающих и антибиотиков

ВОЗ утверждает, что национальные системы здравоохранения во многих странах продолжают деградировать угрожающими темпами.

Больницы в Нигерии предлагают не лучшее лечение из-за нехватки лекарств, оборудования и врачей | Источник: AP 2017

Что касается собственно Нигерии, то там, по словам редактора Би-би-си в Абудже Назиру Микайлу, дела со здравоохранениям обстоят просто ужасно.

С помощью системы медицинской страховки госслужащие и некоторые сотрудники коммерческих компаний получили доступ к частной медицине, однако большинство населения страны по-прежнему вынуждены полагаться на государственное здравоохранение.

В обеих странах при наличии денег можно получить прекрасное лечение в частных клиниках, однако нередко у пациентов есть ощущение, что за рубежом медицина все равно лучше.

В этом году президент Нигерии провел уже больше четырех месяцев на лечении в Лондоне, причем его диагноз остается неизвестным широкой общественности, что вызывает понятное беспокойство у жителей страны. В отличие от своего предшественника, который в свое время улетел лечиться в Саудовскую Аравию, даже не назначив временно исполняющего обязанности президента, Бухари оставил вместо себя одного из заместителей, однако недовольство рядовых граждан от этого не уменьшилось.

Бахари: нездоровое начало 2017 года

19 января: Мохаммад Бухари уезжает в Великобританию «в отпуск по медицинским показаниям»

5 февраля: обращается в парламент Нигерии с просьбой продлить отпуск

10 марта: возвращается в страну, однако не приступает к работе сразу же по возвращении

7 мая: уезжает в Британию для дальнейшего лечения

6 июня: жена Бухари Аиша заявляет, что президент быстро идет на поправку

Президент Зимбабве Роберт Мугабе, находящийся у власти с 1980-х годов, в этом году уже трижды отправлялся на лечение в Сингапур, и теперь его политические оппоненты утверждают, что Мугабе управляет страной с больничной койки.

В мае власти Анголы также признали, что президент Жозе Эдуарду душ Сантуш, бессменно возглавляющий страну на протяжении 38 лет, ездил на лечение в Испанию. Как и в случае с Нигерией, ангольские власти не стали раскрывать подробности его вояжа.

Представитель оппозиционной партии Casa-CE Эваристо Да Луш заявил, что поездка подтверждает некомпетентность находящегося у власти четыре десятка лет правительства и демонстрирует плачевное состояние медицины.

«Очень, очень черный»

О плачевном состоянии здоровья 80-летнего президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики было известно достаточно давно.

В 2013 году у 80-летнего президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики произошел инсульт | Источник: AP 2017

В 2013 году у него произошел инсульт. В 2014 году он появился на избирательном участке в инвалидной коляске. В том же году он отправился на лечение во Францию. По сообщению агентства Франс-пресс, он вернулся туда в ноябре для, как объяснило правительство, прохождения регулярной медицинской проверки.

Правительство Бенина не стало скрывать причину поездки моложавого президента Патриса Талона во Францию в июне. Там его дважды прооперировали — один раз простату, а другой — органы пищеварения, сообщили в правительстве страны.

Но в чем прелесть лечения в другой стране?

Неудивительно, что ни один пресс-секретарь ни одного из президентов не стал называть причиной лучший уровень медицины за границей.

Пресс-секретарь Роберта Мугабе, однако, оказался чуток к критическим замечаниям в адрес своего шефа, который часто бывает в Сингапуре, сказав в мае, что президент не отказывается полностью от медицинской помощи на родине.

Правительственное издание Herald процитировало слова Джорджа Чарамбы, который заявил, что лечащий врач президента «не только из Зимбабве, но он еще и черный… Очень, очень, очень черный».

Президент Роберт Мугабе не спит на заседании ООН - он вынужден регулярно давать отдых глазам по совету своего врача | Источник: AP 2017

Единственная проблема со здоровьем, из-за которой Мугабе пришлось обратиться к иностранным специалистам, была связана с его глазами. Сделано это было по причине, как было заявлено, передового уровня медицины.

Из-за этой медицинской проблемы Мугабе иногда приходилось закрывать глаза во время деловых встреч, из-за чего создавалось впечатление, что он спит, объяснил пресс-секретарь.

Проблема подобных поездок не только в том, что из-за них медики в своей стране выставляются в невыгодном свете, но это также подрывает национальную систему здравоохранения, считает нигерийский врач Осахон Энабулеле.

Он называет это явление медицинским туризмом и утверждает, что пример, который подают политические лидеры, обходится стране в миллионы долларов.

По его сведениям, в 2013 году нигерийцы потратили в других странах 1 млрд долларов на медицинскую помощь, и, как он считает, сейчас эта цифра вдвое выше.

К примеру, в 2016 году на здравоохранение было выделено 800 млн долларов.

Энабулеле, занимающий должность вице-президента медицинской ассоциации Содружества наций, полагает, что деньги, вывезенные из Нигерии на лечение, могли быть вложены в систему здравоохранения страны.

Идея о внедрении новейшего медицинского оборудования так и останется несбыточной мечтой, пока люди будут выезжать за медпомощью за границу Осахон Энабулеле Вице-президент медицинской ассоциации Содружества наций

Порочный круг

Также, по его словам, нигерийские врачи уезжают в другие страны, где им могут предложить лучшие условия, что еще более усугубляет ситуацию.

Президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша критикуют за лечение заграницей | Источник: AP 2017

Энабулеле подчеркивает, что желает президенту крепкого здоровья, однако необходимое тому лечение может быть предоставлено и на родине.

Если смотреть на ситуацию шире, то недостаточное финансирование здравоохранения может считаться частью проблемы.

Также у политических лидеров может не быть достаточного стимула для улучшения своей системы здравоохранения, если у них есть достаточно средств, чтобы лечиться где-то еще.

Возможно, они могли бы взять пример с президента Судана Омара аль-Башира.

В январе ему, как сообщило официальное новостное агентство страны, провели диагностическую катетеризацию сердца в больнице Хартума.

Впрочем, клиника была частной, а не государственной.

Дэмиан Зэйн

Би-би-си