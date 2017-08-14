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02:08 (мск), источник: Известия

США могут вдвое сократить радиус перемещения российских дипломатов

Вашингтон рассматривает такую меру как ответ на уменьшение численности американской дипмиссии в РФ.

Источник: Reuters

США могут ограничить радиус перемещения российских дипломатов, работающих на территории страны.

Речь идет о сокращении периметра с 25 миль (40 км), которая действует сейчас, до 10−15 миль (16−24 км).

Более того, будет введена процедура нотификации, согласно которой работники российских дипмиссий должны за три рабочих дня уведомлять Госдепартамент о своих планах отъехать на расстояние, превышающее предписанные американскими властями нормы.

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Об этом «Известиям» рассказали информированные дипломатические источники. По словам собеседников, это один из возможных ответных шагов, которые сейчас рассматриваются в Вашингтоне. Как ожидается, о своем окончательном решении Штаты объявят до 1 сентября.

Ранее «Коммерсант» сообщил о другом вероятном шаге американской стороны — закрытии одного из консульств России в США. Информированные источники «Известий», знакомые с ходом обсуждения ответных мер, заметили, что этот вариант также рассматривается Госдепартаментом и считается наиболее мягким. Кроме того, по словам источников, в Вашингтоне обсуждают возможность высылки еще одной группы российских дипломатов.

О том, что Вашингтон готовит список ответных мер, 6 августа заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что уже уведомил об этом министра иностранных дел России Сергея Лаврова. При этом господин Тиллерсон подчеркнул, что США пока не решили, какие именно шаги будут предприняты.

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Информированные дипломатические источники сказали «Известиям», что один из возможных вариантов ответа — ограничение радиуса передвижения российских дипломатов и технических работников посольства и консульств. Это наиболее жесткая мера, которая рассматривается Госдепартаментом. Скорее всего, не станет исключением и посольство России в Вашингтоне.

— Одним из возможных вариантов ответных мер может стать ограничение на передвижение российских дипломатов в США. Сейчас действует ограничение, введенное в период администрации Обамы, — в 25 миль. Оно касается дипломатов младшего и среднего звена. Работники российских дипмиссий обязаны уведомлять Госдеп за 3 рабочих дня, что они планируют отъехать на расстояние свыше 25 миль. Для советников и дипломатов более высокого звена эта норма не действует. Есть вероятность, что эти стандарты могут быть сильно ужесточены. Расстояние в 25 миль может быть сокращено до 10−15, а уведомление будет обязательным для всех работников дипмиссий, — сказали источники «Известий».

По словам собеседника, эти меры могут стать более болезненными для российского дипломатического корпуса, чем просто закрытие одного из консульств.

Напомним, что подобные ограничения в адрес российских дипломатов уже вводились конгрессом США.

В конце декабря 2016 года палата представителей приняла законопроект о финансировании американских разведслужб на 2017 финансовый год, в котором был пункт об ограничении радиуса передвижения работников российских представительств.

Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «эти меры нацелены на то, чтобы реально помешать нормальной работе российских дипломатов в США». Дипломат добавила, что многим работникам дипмиссий «не разрешается отъезжать от диппредставительств дальше, чем на 40 км, а для выезда за пределы обозначенной зоны необходимо заблаговременно уведомлять госдепартамент США».

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Напомним, что в конце июля, спустя полгода после немотивированной высылки 35 российских дипломатов и ареста российской дипломатической дачи в Вашингтоне, МИД РФ потребовал от госдепартамента США сократить свою дипмиссию в России до 455 человек. Помимо этого было приостановлено использование дачи американского посольства в Серебряном бору и складского помещения. Меры со стороны Москвы, как неоднократно отмечали в ведомстве, стали зеркальным ответом на действия американской стороны.

Экс-замминистра иностранных дел и бывший замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе сказал «Известиям», что введение Вашингтоном ограничений для российских дипломатов вполне вероятно.

— Это сильно сковывает профессиональную работу дипломатов. Они должны ездить по стране, встречаться с людьми, читать лекции, посещать мозговые центы и университеты. Как это можно делать при таких ограничениях? Возможно также закрытие одной из российских дипмиссий в США или высылка еще одной группы дипломатов. В любом случае все эти меры ни к чему хорошему не приведут, — подчеркнул собеседник.

По словам эксперта, любые ограничительные меры, которые будут вводиться американскими властями, повлекут зеркальный ответ со стороны Москвы.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
андрей жаров
Русофобский идиотизм крепчает.Одно слово-клиника!!!!
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