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05:05 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Трутнев переизбран председателем совета директоров «РусГидро»

Таким образом, вице-премьер РФ продолжит работать на посту, который он занимает с 2015 года.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 14 августа, PrimaMedia.

Совет директоров ПАО «РусГидро» избрал своим председателем вице-премьера РФ, полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт компании.

Таким образом, Трутнев продолжит работать на посту, который он занимает с 2015 года. Его предшественником был заместитель главы ВЭБа Михаил Полубояринов.

Заместителем председателя совета директоров «РусГидро» избран глава ООО «РТ-Капитал» Сергей Иванов.

ПАО «РусГидро» — энергетический холдинг, который управляет российскими гидроэлектростанциями.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Вова Куликов
Народ нищает Трутнев заправляет.
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