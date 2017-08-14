Трутнев переизбран председателем совета директоров «РусГидро»

Совет директоров ПАО «РусГидро» избрал своим председателем вице-премьера РФ, полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт компании.

Таким образом, Трутнев продолжит работать на посту, который он занимает с 2015 года. Его предшественником был заместитель главы ВЭБа Михаил Полубояринов.