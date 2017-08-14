Трутнев переизбран председателем совета директоров «РусГидро»
Таким образом,
Таким образом,
Владивосток, 14 августа, PrimaMedia.
Совет директоров ПАО «РусГидро» избрал своим председателем
Таким образом, Трутнев продолжит работать на посту, который он занимает с 2015 года. Его предшественником был заместитель главы ВЭБа Михаил Полубояринов.
Заместителем председателя совета директоров «РусГидро» избран глава ООО «РТ-Капитал» Сергей Иванов.
ПАО «РусГидро» — энергетический холдинг, который управляет российскими гидроэлектростанциями.