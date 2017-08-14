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06:26 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Лавров: Проблему электроснабжения Монголии можно решить без ГЭС на притоке Байкала

Глава МИД РФ напомнил, что у российского Минэнерго есть «конкретный план, который можно предложить монгольской стороне.

Источник: AP 2017

Проблему энергообеспечения и энергоснабжения Монголии можно достаточно просто, не прибегая к строительству ГЭС на притоке Байкала, такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме». Он также напомнил, что у министерства энергетики России уже есть конкретный план, который можно предложить монгольской стороне для решения вопроса ее возросших потребностей в электроэнергетике, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на МИД РФ.

«Позиция такая же, как и была. Мы убеждены, что решить проблему энергообеспечения и энергоснабжения Монголии можно достаточно просто, не прибегая к строительству ГЭС на реке Селенге. Я об этом не раз говорил с министром иностранных дел Монголии. Такие разговоры были и на уровне руководств наших стран. Несколько дней назад министр энергетики Российской Федерации Александр Новак касался этой темы. У Минэнерго России уже есть конкретный план, который можно предложить монгольской стороне для решения вопроса ее возросших потребностей в электроэнергетике. Самое главное сейчас, чтобы мы предоставили монгольской стороне эти возможности в практическом плане. Естественно, мы будем защищать Байкал», — сказал Сергей Лавров.

Напомним, понижение уровня воды, а также появление новых болезней свидетельствует о проявлении экокризиса на Байкале.

Доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией Лимнологического института СО РАН Олег Тимошкин считает, что антропогенный фактор с каждым годом усиливает влияние на экосистему Байкала, поэтому строительство монгольских ГЭС может создать непредсказуемые последствия. Монголия намерена построить несколько гидротехнических сооружений (комплекс гидроэлектростанций с водохранилищами) в бассейне Селенги, обеспечивающей поступление большей части воды в Байкал. Это ГЭС «Шурэн» (245 МВт) на Селенге, на ее притоках — «Эгийн-гол» (315 МВт), «Орхон» (100 МВт), ориентированная на переброску части стока в юго-восточную часть Гоби, и «Чаргайт» (25 МВт). Объемы годовой выработки электроэнергии должны составить от 117 млн до 870 млн кВт/ч.

Стоит отметить, что российская сторона неоднократно заявляла о существующих экологических рисках проекта. Россия выражала готовность оказать содействие Монголии и компенсировать недостаток электроэнергии в стране.

В декабре 2016 года Россия и Монголия договорились создать рабочую группу для рассмотрения вопросов, которые связаны с планируемым строительством в Монголии сооружений на реке Селенге.

Также депутат ГД от Приангарья Михаил Щапов на правительственном часе задал вопрос министру иностранных дел Сергею Лаврову о ситуации с ГЭС, которые планирует разместить Монголия на реке Селенге. Глава МИД ответил, что министерство занимается этой проблемой. Кроме того, есть предложения для монгольской стороны обеспечить ее потребности в электроэнергии без риска для экологической системе Байкала.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что Россия подготовила проект соглашения с Монголией о сотрудничестве в области электроэнергетики. Проект документа предусматривает реализацию совместных проектов в области электрогенерации, экспорта, импорта электроэнергии, развития электросетевого хозяйства Монголии, в том числе используемого для транзита электроэнергии в третьи страны.

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