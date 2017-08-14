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06:29 (мск), источник: ИА REGNUM

На выборы в Думу Владивостока зарегистрировали 222 кандидата

Представителям двум партий побороться за депутатские мандаты не удастся.

Источник: Reuters

Во Владивостоке на выборы в городскую Думу пойдут 222 кандидата от 7 политических партий. Местный избирком отказал в регистрации списков «Яблока» и «Родины»: в первом случае партия не предоставила подписные листы в установленные сроки, во втором — подписные листы партия предоставила, однако достоверных подписей оказалось недостаточно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно официальным данным Владивостокской городской избирательной комиссии, от «Единой России» на выборы в Думу пойдёт 51 кандидат, от ЛДПР зарегистрированы 42 человека, от КПРФ — 36 человек. «Справедливая Россия» получила одобрение на список из 33 кандидатов. «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунистическая партия социальной справедливости» и партия «За женщин России» — по 20 человек.

Партия «Родина» не предоставила достаточно достоверных подписей, а партия «Яблоко» подписные листы в установленный срок и вовсе не подала.

К сегодняшнему дню, 14 августа, места в избирательном бюллетене определены жеребьёвкой. Первой пойдёт «Единая Россия», следом за ней — ЛДПР, партия «За женщин России», «Справедливая Россия», «Коммунистическая партия социальной справедливости», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и КПРФ.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат политических наук, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева, комментируя процесс выдвижения кандидатов на выборы в Думу Владивостока отметила, что формат местных единороссов в целом не изменился, и свои позиции сохранили представители команды арестованного мэра Игоря Пушкарёва.

Однако среди оппозиционных сил, напротив, наблюдается смена лиц, которая обусловлена конфликтом между «возрастными» и «молодыми» членами партий.

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