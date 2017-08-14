Мэрия Екатеринбурга утвердила правила субсидирования социальных НКО

На бюджетную поддержку смогут претендовать организации, занимающиеся такими направлениями, как профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, соцподдержка семей с детьми-инвалидами, социальная реабилитация малолетних правонарушителей, организация работы с ветеранами и т. п.

Также помочь деньгами мэрия готова тем, кто совместно с ней организует памятные мероприятия в день снятия блокады города Ленинграда, день вывода советских войск из Афганистана, День защитника Отечества, День Победы, «Сабантуй», День пожилых людей и прочие памятные даты.