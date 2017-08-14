Мэрия Екатеринбурга утвердила правила субсидирования социальных НКО
Администрация Екатеринбурга утвердила порядок субсидирования из социально ориентированных НКО.
Администрация Екатеринбурга утвердила порядок субсидирования из социально ориентированных НКО.
Установлено, что субсидии общественникам предоставляются из городского бюджета, по решению Екатеринбургской думы. Главным распорядителем бюджетных средств является
На бюджетную поддержку смогут претендовать организации, занимающиеся такими направлениями, как профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, соцподдержка семей с
Также помочь деньгами мэрия готова тем, кто совместно с ней организует памятные мероприятия в день снятия блокады города Ленинграда, день вывода советских войск из Афганистана, День защитника Отечества, День Победы, «Сабантуй», День пожилых людей и прочие памятные даты.