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08:11 (мск), источник: ЕАН

Мэрия Екатеринбурга утвердила правила субсидирования социальных НКО

Администрация Екатеринбурга утвердила порядок субсидирования из социально ориентированных НКО.

Установлено, что субсидии общественникам предоставляются из городского бюджета, по решению Екатеринбургской думы. Главным распорядителем бюджетных средств является информационно-аналитический департамент мэрии.

На бюджетную поддержку смогут претендовать организации, занимающиеся такими направлениями, как профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, соцподдержка семей с детьми-инвалидами, социальная реабилитация малолетних правонарушителей, организация работы с ветеранами и т. п.

Также помочь деньгами мэрия готова тем, кто совместно с ней организует памятные мероприятия в день снятия блокады города Ленинграда, день вывода советских войск из Афганистана, День защитника Отечества, День Победы, «Сабантуй», День пожилых людей и прочие памятные даты.

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