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08:09 (мск), источник: Вести Иркутск

«Откосивших» от армии сотрудников ищут все органы и ведомства Иркутской области

В правительстве Иркутской области заявили, что в их рядах уклонистов от службы в армии, скорее всего, нет.

Источник: Вести Иркутск

В правительстве Иркутской области заявили, что в их рядах уклонистов от службы в армии, скорее всего, нет.

Сейчас все органы и ведомства проверяют своих сотрудников, ищут тех, кто не пошел «топтать берцы», а должность занимает. Закон, который запрещает «откосившим» от армии без уважительной причины гражданам работать на госслужбе в течение десяти лет, приняли 6 августа.

— У нас не так много людей допризывного возраста, которые имеют возраст, чтобы замещать должности госслужбы, не прошедшие в армии. Но в этом случае, что указ президента вступил в силу, мы проведём проверки совместные с военкоматом и выявим этих людей — это не сложно, — говорит начальник управления госслужбы аппарата губернатора и правительства Иркутской области Валерий Митусов.

Информировать глав государственных и муниципальных учреждений о том, что у них работают «уклонисты», будут военкоматы. Также добавлю, что закон впервые приняли в 2013-ом году. Потом Конституционный суд заморозил его действие.

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