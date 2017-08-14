В Свердловской области продолжается кастинг глав городов
Свердловские власти начали подбор кандидатур на должности глав Верхней Салды и Тугулыма.
Свердловские власти начали подбор кандидатур на должности глав Верхней Салды и Тугулыма.
По распоряжению врио губернатора Алексея Орлова членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур в первом случае назначены замдиректора кадровой политики Татьяна Данилова, управляющий Горнозаводским округом Евгений Каюмов, глава департамента местного самоуправления Наталья Соколова и Антон Третьяков, директор департамента внутренней политики губернатора и правительства региона.
Тугулыму главу подберут те же лица, только вместо Каюмова участвовать в процессе будет Николай Клевец, управляющий Восточным управленческим округом.
Напомним, прямые выборы глав на Среднем Урале отменены, исключение составляют два крупнейших города — Екатеринбург и Нижний Тагил.