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08:32 (мск), источник: ЕАН

В Свердловской области продолжается кастинг глав городов

Свердловские власти начали подбор кандидатур на должности глав Верхней Салды и Тугулыма.

По распоряжению врио губернатора Алексея Орлова членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур в первом случае назначены замдиректора кадровой политики Татьяна Данилова, управляющий Горнозаводским округом Евгений Каюмов, глава департамента местного самоуправления Наталья Соколова и Антон Третьяков, директор департамента внутренней политики губернатора и правительства региона.

Тугулыму главу подберут те же лица, только вместо Каюмова участвовать в процессе будет Николай Клевец, управляющий Восточным управленческим округом.

Напомним, прямые выборы глав на Среднем Урале отменены, исключение составляют два крупнейших города — Екатеринбург и Нижний Тагил.

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