Главу Карталов выберут из двух кандидатов
До конкурса на пост главы Карталов допущены два кандидата. Нового руководителя выберут в августе на очередной сессии депутатов.
До конкурса на пост главы Карталов допущены два кандидата. Нового руководителя выберут в августе на очередной сессии депутатов.
На пост претендуют начальник управления ЖКХ района Сергей Ломовцев и руководитель районного управления сельского хозяйства и продовольствия Олег Германов.
Как сообщает «Карталинская новь» со ссылкой на председателя конкурсной комиссии Татьяну Каптилкину, оба кандидата изъявили желание работать в тандеме с районной властью. Претензий к их документам у комиссии нет.
Как уже сообщало Накануне.RU, глава Карталов Михаил Усольцев ушел в отставку 28 июня. Врио главы Карталов была назначена заместитель главы Кристина Мятченко, но, не проработав и недели на посту руководителя городского поселения, она ушла в отставку.