Главу Карталов выберут из двух кандидатов

На пост претендуют начальник управления ЖКХ района Сергей Ломовцев и руководитель районного управления сельского хозяйства и продовольствия Олег Германов.

Как сообщает «Карталинская новь» со ссылкой на председателя конкурсной комиссии Татьяну Каптилкину, оба кандидата изъявили желание работать в тандеме с районной властью. Претензий к их документам у комиссии нет.