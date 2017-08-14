Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Лавров назвал беспардонными действия США с закупкой газа
Полицейские попались на аферах с квартирами
Наталья Шкулева показала, как отдыхает с Малаховым (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
"Мы же вас предупреждали" — постпред РФ при ООН о санкциях
Указ Путина: ВМФ РФ должен уступать лишь флоту США
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
СМИ: ВСУ открыли залповый огонь по позициям "Правого сектора"
Отчаянная домохозяйка: фото Хилькевич в купальнике
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
08:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жалобу сенатора от Приангарья на отказ в регистрации на выборах главы РБ не удовлетворили

Вячеслав Мархаев будет подавать иск в Верховный суд РФ.

Источник: IrkutskMedia.ru

Верховный суд РБ не удовлетворил жалобу сенатора Приангарья Вячеслава Мархаева на отказ Избиркома в регистрации на выборах в Бурятии. Член КПРФ намерен подать иск в Верховный суд РФ. Об этом ИА IrkutskMedia со ссылкой на газету «Коммерсантъ».

Суд не принял во внимание многочисленные доказательства нарушений, не дал правовую оценку доводам о сдвоенных подписях других кандидатов, сказано в сообщении рескома КПРФ, который выдвинул сенатора в губернаторы.

Напомним, что центризбирком оставил без удовлетворения жалобу сенатора от Иркутской области, члена КПРФ Вячеслава Мархаева на Избирательную комиссию Бурятии, которая ранее отказала члену Совета Федерации в регистрации кандидатом на должность главы республики. Количество подписей, собранных в поддержку кандидата, оказалось недостаточным для его выдвижения. Кроме того, Центральная избирательная комиссия РФ намерена обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы проверить факты злоупотреблений изложенных в жалобе.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что глава Бурятии Вячеслав Наговицын, стоявший у руля Республики с 2007 года, объявил о решении подать в отставку и не идти на третий срок. Он отметил, что данное решение обусловлено еще и тем, что кандидат, которого назначит президент РФ, должен успеть до начала предвыборной борьбы ознакомиться с регионом и людьми, а для этого требуется время. По его мнению, все кандидаты должны быть в равных условиях.

Выборы главы Республики Бурятия состоятся 10 сентября 2017 года.

Первый секретарь Бурятского рескома КПРФ, член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев претендовал на должность главы Бурятии. Его кандидатуру для участия в выборах выдвинули на 54-й отчетной республиканской партийной конференции партии.

Однако республиканский Избирком отказался зарегистрировать кандидата.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на понедельник, 14 августа
Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на Александровском тракте под Иркутском
Власти КНДР созвали своих основных послов на совещание в Пхеньян
Скарамуччи рассказал о желании элиты США сместить Трампа с поста
В Буркина-Фасо 17 человек погибли после нападения джихадистов
Российским чиновникам могут разрешить получать дорогие подарки
СМИ: дипломатам из РФ могут сократить радиус перемещения в США
Опрос: каждый шестой житель России считает себя обеспеченным
НАК сообщил о ликвидации главаря «хунзахской банды» в Дагестане
Спорт
Еще один гол Кокорина: «Зенит» разгромил «Ахмат» Петербуржцы второй раз подряд победили дома с разницей в четыре мяча. Вслед за «Спартаком» разгромлен «Ахмат»
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на торжестве не присутствовала.
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь