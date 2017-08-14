Вячеслав Шпорт проведет выездное заседание совета по предпринимательству в Комсомольске
17 августа в
17 августа в
Перед заседанием гости из Хабаровска устроят для коллег из Комсомольска ряд круглых столов и семинаров. На встречах речь пойдет о мерах финансовой поддержки предприятий, занимающихся производственной деятельностью. Модератором выступит руководство Дальневосточного агентства содействия инновациям. Также комсомольчанам презентуют возможности регионального Центра инжиниринга и Центра сертификации, стандартизации и испытаний. Будет организован обучающий семинар «Социальные сети для бизнеса».
Во второй половине дня проведут непосредственно заседание совета. Собравшиеся обсудят меры по финансовой поддержке предпринимателей Комсомольска, взаимодействие бизнеса и ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Пройдет презентация нескольких инвестиционных проектов, которые будут реализовываться в городе.
Местные предприниматели представят свои инициативы в сфере частной медицины, проект по переработке вторичного сырья и модернизации мусоросортировочного комплекса, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на