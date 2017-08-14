В Чебаркуле суд обязал уволить заместителя главы города, представившего недостоверные сведения о доходах
Заместителя главы Чебаркуля уволят за предоставление недостоверных сведения о доходах при трудоустройстве.
Заместителя главы Чебаркуля уволят за предоставление недостоверных сведения о доходах при трудоустройстве.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Чиновник при трудоустройстве представил неполные и недостоверные сведения в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и своего супруга.
В суд обратилась прокуратура с требованием прекратить трудовые отношения с заместителем главы по городскому хозяйству. Суд требования удовлетворил, обязав главу Чебаркуля уволить чиновника.