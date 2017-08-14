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09:03 (мск), источник: Nakanune.ru

В Чебаркуле суд обязал уволить заместителя главы города, представившего недостоверные сведения о доходах

Заместителя главы Чебаркуля уволят за предоставление недостоверных сведения о доходах при трудоустройстве.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Чиновник при трудоустройстве представил неполные и недостоверные сведения в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и своего супруга.

В суд обратилась прокуратура с требованием прекратить трудовые отношения с заместителем главы по городскому хозяйству. Суд требования удовлетворил, обязав главу Чебаркуля уволить чиновника.

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