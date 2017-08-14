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09:32 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

СК и полиция отклонили заявления экс-кандидата в губернаторы Прикамья Окунева

ПЕРМЬ, 14 августа, ФедералПресс. Прикамское СУ СКР не стало рассматривать заявление Константина Окунева, который не смог пройти муниципальный фильтр на выборах губернатора.

Политик утверждает, что два муниципальных депутата ложно обвинили его в покушении на дачу взятки за получение подписей в поддержку. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», отказ обосновали тем, что в обращении Окунева нет сведений, указывающих на признаки какого-либо преступления. Кроме того, рассмотрение данного обращения не входит в компетенцию следственных органов.

По данным «ФедералПресс», краевой главк МВД также не стал рассматривать заявление Константина Окунева. Его заявление не было внесено в Книгу учета сообщений о происшествиях. Вместе с тем прокуратура допросила депутатов городского округа Губаха Александра Репина и Вильвенского сельского поселения Эдуарда Ковалева, которые пожаловались на подкуп при сборе подписей в поддержку кандидатов в губернаторы. Процессуальное решение будет принято на этой неделе.

Напомним, Константин Окунев был выдвинут на губернаторские выборы партией «Города России». Он не был зарегистрирован кандидатом в связи с невыполнением требований закона о сборе подписей в свою поддержку. Политик представил в крайизбирком только 27 подписей при норме в 234.

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