СК и полиция отклонили заявления экс-кандидата в губернаторы Прикамья Окунева

Политик утверждает, что два муниципальных депутата ложно обвинили его в покушении на дачу взятки за получение подписей в поддержку. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», отказ обосновали тем, что в обращении Окунева нет сведений, указывающих на признаки какого-либо преступления. Кроме того, рассмотрение данного обращения не входит в компетенцию следственных органов.

По данным «ФедералПресс», краевой главк МВД также не стал рассматривать заявление Константина Окунева. Его заявление не было внесено в Книгу учета сообщений о происшествиях. Вместе с тем прокуратура допросила депутатов городского округа Губаха Александра Репина и Вильвенского сельского поселения Эдуарда Ковалева, которые пожаловались на подкуп при сборе подписей в поддержку кандидатов в губернаторы. Процессуальное решение будет принято на этой неделе.