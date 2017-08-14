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10:50 (мск), источник: КрымPress

Геннадий Бахарев: «Симферополь для инвесторов привлекателен»

Глава администрации крымской столицы Геннадий Бахарев уверен, что Симферополь делает максимум для создания хорошего инвестклимата.

На данный момент город реализует 35 инвестиционных проектов на общую сумму порядка 33 миллиарда рублей. Результатом их реализации должны стать построенные 15 тысяч квадратных метров жилья, детский сад, спортплощадки. Город добился достаточно серьезных показателей в деле привлечения инвестиций. Главное — сохранить положительную динамику в данной сфере. Есть и объективные проблемы в части необходимости расширения границ города, но, я считаю, что крымская столица продолжит устойчивое развитие, — подчеркнул Геннадий Бахарев. Рамки, в которых крымская столица должна продолжить развитие, прописали в инвестиционном паспорте Симферополе. Презентовали его на прошлой неделе. Специалисты говорят: документ создан с учётом опыта других субъектов Российской Федерации. В нём представлен исчерпывающий перечень информации о потенциале разных сфер региона — экономической, социальной, транспортной.

Первый экземпляр инвестиционного паспорта, подписанный Геннадием Бахаревым, будет выставлен на всеобщее обозрение в Музее истории Симферополя.

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