Додон проинспектирует военный полигон в Бульбоаке

Об этом заявил на днях Игорь Додон на своей странице в facebook, однако пресс-служба президента не подтвердила еще поездку главы государства в Анений Ной, передает IPN.

«В последнее время ведется много дискуссий о военном полигоне в Бульбоаке, об участии американцев и финансировании из США. В качестве верховного главнокомандующего вооруженных сил, в понедельник совершу рабочую поездку на полигон, чтобы уточнить на месте положение дел. Не будем забывать, что мы являемся нейтральным государством, и я не позволю, чтобы молдавские солдаты были частью или механизмами какого-либо военного блока, будь он с Запада или с Востока», — написал Игорь Додон в facebook.