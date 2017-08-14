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10:36 (мск), источник: Newslab.ru

В Манском райсовете попросили губернатора об отставке главы района

Депутаты Манского районного совета обратились к губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому с просьбой об отставке главы района Николая Козелепова. Письмо от народных избранников передано главе региона.

Источник: Reuters

Депутаты Манского районного совета обратились к губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому с просьбой об отставке главы района Николая Козелепова. Письмо от народных избранников передано главе региона.

По мнению депутатов, руководитель района за полтора года нахождения у власти так и не смог организовать работу органов местного самоуправления, которая остановила бы падение большинства социально-экономических показателей территории, которые за это время сократились в два и более раз.

«Объективные данные свидетельствуют о продолжении ухудшения показателей в экономике района и‚ как следствие, снижении уровня жизни населения района», — пишут народные избранники главе региона в своем обращении.

Причем, изначально планировалось, что письмо манских депутатов будет не только доставлено губернатору, но и разослано в СМИ. «Чтобы население знало причины этого шага», — говорит депутат районного парламента Сергей Меднис.

Однако группа парламентариев от партии «Единая Россия» решила не придавать огласке требование об отставке главы района. Они негласно отвезли это письмо в Красноярск и передали губернатору.

«По всей видимости, не захотели огласки из-за страха за свои мандаты», — говорит Меднис.

Напомним, первая попытка отправить Козелепова в отставку была предпринята депутатами Манского райсовета почти два месяца назад — во время сессии местного парламента. Однако глава района проигнорировал мнение народных избранников и не покинул свой пост добровольно.

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