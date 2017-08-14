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11:29 (мск), источник: Sputniknews.kz

Назарбаев об ЕАЭС: мы двигаемся в правильном направлении

АСТАНА, 14 авг — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что Евразийский экономический союз необходимо укреплять.

Источник: Sputniknews.kz

«Считаю, что мы двигались все это время в правильном направлении. Несмотря на имеющиеся вопросы, нам необходимо укреплять наш Евразийский экономический союз. Сейчас перед нами стоит задача, чтобы внутренние наши вопросы, взаимоотношения наших стран имели свое развитие и в будущем. Основная роль в этой работе отводится правительствам: решение экономических задач, урегулирование вопросов взаимодействия между государствами», — подчеркнул президент Казахстана на встрече с главами правительств стран ЕврАзЭс, приехавшими в Астану для участия в заседании межправсовета Организации.

Во встрече с главой Казахстана приняли участие премьер-министр Республики Казахстан Бахытжан Сагинтаев, премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян, премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков, премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Глава государства поприветствовал членов Евразийского межправительственного совета в столице Казахстана, отметив, что время проведения встречи удачно совпало с работой в Астане международной выставки «ЭКСПО — 2017».

«У глав правительств есть хорошая возможность посетить свои национальные павильоны, а также выставочные экспозиции Казахстана и других стран», — отметил он.

Президент подчеркнул, что Евразийский экономический союз работает уже третий год, и «это время обусловлено непростой ситуацией как в мировой, так и в национальных экономиках стран-членов ЕАЭС». При этом главным фактором работы Организации Назарбаев назвал «создание общего рынка, единой экономической структуры».

В заключение Нурсултан Назарбаев отметил, что сегодняшнее заседание внесет значительный вклад в дальнейшее развитие организации, а также пожелал участникам встречи плодотворной работы.

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