Назарбаев об ЕАЭС: мы двигаемся в правильном направлении
АСТАНА, 14 авг — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что Евразийский экономический союз необходимо укреплять.
АСТАНА, 14 авг — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что Евразийский экономический союз необходимо укреплять.
«Считаю, что мы двигались все это время в правильном направлении. Несмотря на имеющиеся вопросы, нам необходимо укреплять наш Евразийский экономический союз. Сейчас перед нами стоит задача, чтобы внутренние наши вопросы, взаимоотношения наших стран имели свое развитие и в будущем. Основная роль в этой работе отводится правительствам: решение экономических задач, урегулирование вопросов взаимодействия между государствами», — подчеркнул президент Казахстана на встрече с главами правительств стран ЕврАзЭс, приехавшими в Астану для участия в заседании межправсовета Организации.
Во встрече с главой Казахстана приняли участие
Глава государства поприветствовал членов Евразийского межправительственного совета в столице Казахстана, отметив, что время проведения встречи удачно совпало с работой в Астане международной выставки «ЭКСПО — 2017».
«У глав правительств есть хорошая возможность посетить свои национальные павильоны, а также выставочные экспозиции Казахстана и других стран», — отметил он.
Президент подчеркнул, что Евразийский экономический союз работает уже третий год, и «это время обусловлено непростой ситуацией как в мировой, так и в национальных экономиках
В заключение Нурсултан Назарбаев отметил, что сегодняшнее заседание внесет значительный вклад в дальнейшее развитие организации, а также пожелал участникам встречи плодотворной работы.