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12:47 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

США будут добиваться помощи России и Китая в воздействии на КНДР

Вашингтон будет добиваться содействия России и Китая для оказания влияния на власти КНДР. Об этом сообщается в статье госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра обороны США Джеймса Мэттиса, опубликованной в The Wall Street Journal.

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«США продолжат работу с нашими союзниками и партнерами с целью углубления сотрудничества в дипломатической и военной сферах, а также будут призывать к ответу государства, взявшие на себя ответственность за обеспечение изоляции режима», — говорится в статье. По словам господина Тиллерсона и господина Мэттиса, это будет включать в себя контроль за соблюдением санкций, «чтобы ни один из источников доходов Северной Кореи не оставался незатронутым».

Также США продолжат добиваться, чтобы Китай и Россия не предоставляли Пхеньяну значимую экономическую помощь и «убеждали его свернуть с опасного пути».

Напомним, в конце июля Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету «Хвансон-14». 7 августа Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что США могут ответить на угрозы Северной Кореи «огнем и такой яростью, каких мир еще не видывал».

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Конфликт США и КНДР: Китай призывает выбирать выражения
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09:27 (мск)© Ньюстюб
11 комментариевк этой статье
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Комментарии11
Комментарии
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Александр Моисеев
Трамп опять будет добиваться помощи от России и Китая санкциями?
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