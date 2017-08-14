США будут добиваться помощи России и Китая в воздействии на КНДР

«США продолжат работу с нашими союзниками и партнерами с целью углубления сотрудничества в дипломатической и военной сферах, а также будут призывать к ответу государства, взявшие на себя ответственность за обеспечение изоляции режима», — говорится в статье. По словам господина Тиллерсона и господина Мэттиса, это будет включать в себя контроль за соблюдением санкций, «чтобы ни один из источников доходов Северной Кореи не оставался незатронутым».