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10:12 (мск), источник: Новый Калининград

Глава польского МВД: Режим МПП не восстановлен из-за политики Кремля

Малое приграничное передвижение (МПП) с Россией в Калининградской области все еще не восстановлено из-за политики Кремля. Об этом заявил глава польского МВД Мариуш Блащак, сообщает «Радио Польша».

Источник: Новый Калининград

Как напоминают польские журналисты, летом прошлого года в связи с саммитом НАТО в Варшаве и Всемирными днями молодежи в Кракове Польша приостановила малое приграничное передвижение с Украиной и РФ. Впоследствии оно было восстановлено с Украиной, но не с Калининградской областью. По словам министра внутренних дел Польши, МПП не возобновлено, «учитывая угрозу, связанную с российской политикой».

«Войска Североатлантического альянса находятся в Польше, Литве, Латвии и Эстонии по определенной причине. Во время выступления президента Дональда Трампа в Варшаве мы также услышали, какие причины присутствия американских войск, составляющих основу НАТО, в Польше и балтийских странах», — подчеркнул Блащак.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Польши заявляло, что не видит экономических предпосылок для возобновления действия режима малого приграничного передвижения с Калининградской областью.

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