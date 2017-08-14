Глава польского МВД: Режим МПП не восстановлен из-за политики Кремля
Малое приграничное передвижение (МПП) с Россией в Калининградской области все еще не восстановлено
Малое приграничное передвижение (МПП) с Россией в Калининградской области все еще не восстановлено
Как напоминают польские журналисты, летом прошлого года в связи с саммитом НАТО в Варшаве и Всемирными днями молодежи в Кракове Польша приостановила малое приграничное передвижение с Украиной и РФ. Впоследствии оно было восстановлено с Украиной, но не с Калининградской областью. По словам министра внутренних дел Польши, МПП не возобновлено, «учитывая угрозу, связанную с российской политикой».
«Войска Североатлантического альянса находятся в Польше, Литве, Латвии и Эстонии по определенной причине. Во время выступления президента Дональда Трампа в Варшаве мы также услышали, какие причины присутствия американских войск, составляющих основу НАТО, в Польше и балтийских странах», — подчеркнул Блащак.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Польши заявляло, что не видит экономических предпосылок для возобновления действия режима малого приграничного передвижения с Калининградской областью.