Глава польского МВД: Режим МПП не восстановлен из-за политики Кремля

Как напоминают польские журналисты, летом прошлого года в связи с саммитом НАТО в Варшаве и Всемирными днями молодежи в Кракове Польша приостановила малое приграничное передвижение с Украиной и РФ. Впоследствии оно было восстановлено с Украиной, но не с Калининградской областью. По словам министра внутренних дел Польши, МПП не возобновлено, «учитывая угрозу, связанную с российской политикой».