Гайдукевич-младший будет выдвигаться кандидатом в президенты
МИНСК, 14 авг — Sputnik.
МИНСК, 14 авг — Sputnik.
Данная информация была озвучена на съезде ЛДПБ, который прошел на минувших выходных в Минске. В ходе съезда переизбраны руководящие органы партии, председателем
Как заявил в ходе работы съезда
Он также подчеркнул, что ЛДПБ «готова ко всем выборам, когда бы они ни состоялись».
Один из опытнейших белорусских политиков, основатель и бессменный руководитель ЛДПБ 63-летний Сергей Гайдукевич участвовал во всех президентских кампаниях. Он возглавляет партию с 1995 года. Более пяти лет назад в политику пришел его сын — Олег Гайдукевич, который впоследствии стал первым замом председателя ЛДПБ. До этого он возглавлял Фрунзенский РУВД Минска.