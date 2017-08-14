Гайдукевич-младший будет выдвигаться кандидатом в президенты

Источник: Sputnik.by

Данная информация была озвучена на съезде ЛДПБ, который прошел на минувших выходных в Минске. В ходе съезда переизбраны руководящие органы партии, председателем Либерально-демократической партии переизбран Гайдукевич Сергей Васильевич, который участвовал во всех президентских кампаниях в Беларуси.

Как заявил в ходе работы съезда Гайдукевич-младший, «партия заявила о своем кандидате в президенты, о выдвижении максимального количества кандидатов в депутаты местных советов. Я убежден, что их будет больше, чем в любой другой партии».

Он также подчеркнул, что ЛДПБ «готова ко всем выборам, когда бы они ни состоялись».