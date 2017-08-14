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10:21 (мск), источник: ЕАН

В Свердловской области рассекретили предвыборную кассу кандидатов в губернаторы

Избирательная комиссия Свердловской области обнародовала суммы, поступившие на официальные предвыборные счета кандидатов в губернаторы.

Лидер, как и ожидалось, — врио главы региона Евгений Куйвашев, штаб которого ведет самую массированную кампанию — 42,4 млн рублей.

На втором месте — лдпровец Игорь Торощин (3,9 млн, расклейка), третий — представитель КПРФ Алексей Парфенов (3,5 млн, щиты и расклейка).

Далее идут Дмитрий Сергин (газеты и щиты на 3,3 млн рублей), «эсер» Дмитрий Ионин (1,4 млн, расклейка) и выдвинутый «Зелеными» Константин Киселев (270 тысяч рублей, проанонсировал три выпуска предвыборной газеты).

Среди активных спонсоров Куйвашева — артель «Нейва», IT-компания «СКБ Контур» и мясокомбинат «Хороший вкус». Других кандидатов поддержали неизвестные широкой общественности ООО.

Напомним, выборы главы региона назначены на 10 сентября.

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