В Свердловской области рассекретили предвыборную кассу кандидатов в губернаторы
Избирательная комиссия Свердловской области обнародовала суммы, поступившие на официальные предвыборные счета кандидатов в губернаторы.
Избирательная комиссия Свердловской области обнародовала суммы, поступившие на официальные предвыборные счета кандидатов в губернаторы.
Лидер, как и ожидалось, — врио главы региона Евгений Куйвашев, штаб которого ведет самую массированную кампанию — 42,4 млн рублей.
На втором месте — лдпровец Игорь Торощин (3,9 млн, расклейка), третий — представитель КПРФ Алексей Парфенов (3,5 млн, щиты и расклейка).
Далее идут Дмитрий Сергин (газеты и щиты на 3,3 млн рублей), «эсер» Дмитрий Ионин (1,4 млн, расклейка) и выдвинутый «Зелеными» Константин Киселев (270 тысяч рублей, проанонсировал три выпуска предвыборной газеты).
Среди активных спонсоров Куйвашева — артель «Нейва»,
Напомним, выборы главы региона назначены на 10 сентября.