Администрация Владивостока подала в суд на Минобороны из-за дорог на острове Русский
Проект по строительству дорог на острове уже давно существует у муниципалитета.
Проект по строительству дорог на острове уже давно существует у муниципалитета.
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Напомним, со времён саммита АТЭС-2012 Минобороны передавало свои земли, находящиеся на острове, муниципалитету. Однако большая часть острова остаётся с тяжёлыми для перемещения грунтовыми дорогами, на что жалуются местные жители. Как сообщил Леонид Вильчинский, это произошло
«Мы писали им письма, кадастровые паспорта отправляли, но в итоге просто устали. Мы подаём на них в суд, и будем уже судиться с Минобороны и отнимать у них землю, — рассказал Леонид Вильчинский — Такая практика есть. Мы когда строим любые дороги, сначала делается проект, под него отвод земельного участка, после этого выходим на владельца земли, и просим, чтобы он за деньги или на безвозмездной основе нем её передал. Если этого не происходит, мы эти участки через суд изымаем. Так было, когда мы строили дорогу Седанка — Патрокл, так же от Ботанического сада к Золотому Рогу. Весь пакет уже собран и передан в суд».
Отмечается, что уже была разработана программа строительства дорог острова. Несмотря на требуемые значительные суммы, планируется так же сделать велосипедные дорожки. Это делается для по той причине, что многие горожане в последнее время стали чаще выбирать остров для своих велопрогулок.
Разработана программа. Понятно, что деньги большие, но там идёт софинансирование. Сегодня главное, чтобы было формальное обоснование для подготовки дороги.
«Много катается людей, и раз уж мы строим эту дорогу, то делать это надо надолго. Проект уже разработан», — отметил начальник управления.