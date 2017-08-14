Администрация Владивостока подала в суд на Минобороны из-за дорог на острове Русский

Затянувшийся конфликт между администрацией Владивостока и Министерством обороны РФ из-за невозможности постелить асфальт на грунтовых дорогах острова Русский разрешит суд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморье24. Об этом сообщил сегодня в передаче «Разговор с Андреем Калачинским» начальник управления дорог и благоустройства администрации города Леонид Вильчинский.

Напомним, со времён саммита АТЭС-2012 Минобороны передавало свои земли, находящиеся на острове, муниципалитету. Однако большая часть острова остаётся с тяжёлыми для перемещения грунтовыми дорогами, на что жалуются местные жители. Как сообщил Леонид Вильчинский, это произошло из-за того, что дороги были переданы городу, но земля всё ещё остаётся во владении министерства.

«Мы писали им письма, кадастровые паспорта отправляли, но в итоге просто устали. Мы подаём на них в суд, и будем уже судиться с Минобороны и отнимать у них землю, — рассказал Леонид Вильчинский — Такая практика есть. Мы когда строим любые дороги, сначала делается проект, под него отвод земельного участка, после этого выходим на владельца земли, и просим, чтобы он за деньги или на безвозмездной основе нем её передал. Если этого не происходит, мы эти участки через суд изымаем. Так было, когда мы строили дорогу Седанка — Патрокл, так же от Ботанического сада к Золотому Рогу. Весь пакет уже собран и передан в суд».

Отмечается, что уже была разработана программа строительства дорог острова. Несмотря на требуемые значительные суммы, планируется так же сделать велосипедные дорожки. Это делается для по той причине, что многие горожане в последнее время стали чаще выбирать остров для своих велопрогулок.

Разработана программа. Понятно, что деньги большие, но там идёт софинансирование. Сегодня главное, чтобы было формальное обоснование для подготовки дороги.