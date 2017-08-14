Медведев опубликовал фото ночной Астаны
Дмитрий Медведев прибыл в столицу Казахстана. Он примет участие в заседании Евразийского межправсовета и посетит «ЭКСПО-2017», сообщает NUR.KZ.
Дмитрий Медведев прибыл в столицу Казахстана. Он примет участие в заседании Евразийского межправсовета и посетит «ЭКСПО-2017», сообщает NUR.KZ.
«Астана ночью», — кратко подписал глава российского правительства фотографии.
Медведев опубликовал два снимка ночной столицы — с видом на Байтерек и здание Минобороны.
Фотографии «лайкнули» более 48 тысяч раз и оставили более 500 комментариев.
В ходе заседания Евразийского межправсовета главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии рассмотрят ключевые задачи по расширению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.
Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с Дмитрием Медведевым.