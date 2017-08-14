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10:37 (мск), источник: Nur.kz

Медведев опубликовал фото ночной Астаны

Дмитрий Медведев прибыл в столицу Казахстана. Он примет участие в заседании Евразийского межправсовета и посетит «ЭКСПО-2017», сообщает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Премьер-министр Российской Федерации поделился с подписчиками фотографиями ночной Астаны на странице в Instagram.

«Астана ночью», — кратко подписал глава российского правительства фотографии.

Медведев опубликовал два снимка ночной столицы — с видом на Байтерек и здание Минобороны.

Фотографии «лайкнули» более 48 тысяч раз и оставили более 500 комментариев.

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В ходе заседания Евразийского межправсовета главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии рассмотрят ключевые задачи по расширению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с Дмитрием Медведевым.

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