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11:15 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Подозреваемого в злоупотреблении полномочиями главу КУМИ уволили в Иркутской области

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.

Источник: IrkutskMedia.ru

Подозреваемого в злоупотреблении полномочиями при выделении земли главу КУМИ Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского округа в Иркутской области уволили с муниципальной службы. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями, ему может грозить до 4 лет лишения свободы. Сейчас по делу проводится предварительное расследование. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Председатель КУМИ уволен с муниципальной службы в связи с утратой доверия. По предварительной информации, им не были приняты меры к урегулированию конфликта интересов при распоряжении земельными участками в свою пользу и в пользу родственников. Также в отношении должностного лица по фактам распоряжения земельными участками в свою пользу и в пользу родственников в отсутствие законных оснований возбуждено уголовное дело, по которому сейчас проводится предварительное расследование.

«Также уволена в связи с утратой доверия женщина, принятая на период декретного отпуска основного работника на должность бухгалтера, в связи с непредставлением при поступлении на муниципальную службу сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, супруга и несовершеннолетних детей», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в администрации одного из муниципалитетов района предварительно установлено, что главный специалист администрации, будучи контрактным управляющим, допустила конфликт интересов при заключении муниципального контракта на ремонт водозаборного сооружения с гендиректором и единственным учредителем которого является ее супруг. Меры к урегулированию конфликта не приняты, муниципальный контракт исполнен. По предварительной информации, глава поселения уволил женщину по собственному желанию, а не в связи с утратой доверия, как требовала того прокуратура. При этом, глава не направил информацию в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, не организовал ее рассмотрение. Также распоряжения о предоставлении ей отпуска и увольнении изданы «задним» числом, до даты получения актов прокурорского реагирования.

Материалы проверки в отношении главы МО по изданию распоряжений о предоставлении работнику отпуска и увольнении направлены в органы предварительного расследования, решение не принято. Более того, в судебном порядке оспорено бездействие главы МО по организации рассмотрения информации комиссией, а также действия по увольнению муниципальной служащей по собственному желанию. Эхирит-Булагатским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, решение не вступило в законную силу.

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