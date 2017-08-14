Горизбирком «зачистил» выборы во Владивостоке от судимых кандидатов

Источник: РИА "Новости"

Владивосток, 14 августа, PrimaMedia.

В муниципальных выборах 10 сентября во Владивостоке не будут участвовать судимые кандидаты. Владивостокская городская муниципальная избирательная комиссия (ВГМИК) в ходе регистрационной кампании их отсеяла. Четыре претендента скрыли наличие соответствующих фактов своей биографии, в связи с чем комиссия исключила их из предвыборной гонки. Об этом в беседе с корр. ИА PrimaMedia рассказала зампред ВГМИК Ольга Шишкина.

В соответствии с законодательством РФ, в выборах могут принимать участие граждане, имеющие погашенную судимость. Однако о ней кандидаты обязаны уведомлять избирательную комиссию во время подачи документов. В дальнейшем информация о том, что кандидат имел судимость, по какой статье размещается в избирательном бюллетене рядом с фамилией кандидата. А вот скрывать информацию о наличии судимости не стоит, так как это грозит отказом в регистрации.

Текущая кампания по выборам депутатов Думы Владивостока не изобилует наличием судимых выдвиженцев. Таких оказалось только пять, но лишь один был честен.

Как рассказала Ольга Шишкина, соответствующую информацию в горизбирком представил только кандидат от партии «Яблоко». Регистрацию в конечном счете кандидат не получил, так как партия не собрала необходимые для регистрации списка кандидатов подписи (требовалось 2 230). Ранее председатель Приморского отделения партии «Яблоко» Николай Марковцев отмечал, что не хватило 184 подписи.

Еще четверых судимых горизбирком выявил самостоятельно в ходе проверки благодаря данным, поступившим из информационного центра УМВД по Приморскому краю. Впервые за много лет судимые кандидаты были выявлены в партии ЛДПР.

Представитель реготделения партии «Родина», напомним, представил в избирком порядка 2,4 тысячи подписных листов для регистрации списка кандидатов. По итогам проверки с использованием ГАС «Выборы», во взаимодействии с миграционной службой УМВД России по Приморскому краю было установлено, что большинство сданных подписей — 1,7 тысячи — недостоверные. В 1,2 тысячи листах даты проставлены одним человеком, порядка 900 подписей содержат недостоверные данные.