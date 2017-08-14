Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
Глава партии, предложившей Путину уйти с поста, дал комментарий
США теряют союзников из-за России: какие страны не с Америкой
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Главные события недели (видео)Поклон Усэйну Болту, землетрясение в Китае, «кровавая» луна и пицца на дороге в Арканзасе — самые обсуждаемые события в видеоформате
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Сеть в восторге от красоты родственников Кудрявцевой - СМИ
Жена 86-летнего Краско поведала об интимной жизни
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Украина пригрозила Белоруссии санкциями - СМИ
Басурин: ВСУ идут в атаку на юге ДНР, есть жертвы
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
8Тень Земли
10:52 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

«Это нормальное явление». Тефтелев прокомментировал продажу муниципальных автобусов на Avito

ЧЕЛЯБИНСК, 14 августа, РИА ФедералПресс. Главу Челябинска Евгения Тефтелева не удивила информация о продаже муниципальных автобусов на сайте бесплатных объявлений Avito. На аппаратном совещании мэр города заявил о том, что это «нормальное явление» и намекнул на возможность сбыта еще ста единиц транспорта.

«Предприятие сейчас находится в конкурсном производстве, которое подразумевает продажу неиспользуемых автобусов. Объявление на Avito появилось после того, как была проведена оценка стоимости этого имущества. Все делается по закону», — отметил Тефтелев.

Как сообщал «ФедералПресс», обанкротившееся МУП «Челябавтотранс» выставило на продажу 15 автобусов фирмы «Лиаз», по 2,5 млн рублей каждый. В объявлении компания сообщила о небольшом пробеге каждой единицы транспорта в связи с коротким сроком эксплуатации.

«Автобусы без обременений, юридически чистые. Звоните, договоримся», — написали на Avito.

Ранее «Челябавтотранс» объявил себя банкротом и отказался выплачивать деньги бывшим сотрудникам. В ответ обманутые транспортники пожаловались на экс-работодателя депутату, а также вышли на митинг, после которого задержкой заинтересовался Следственный комитет. Изначальная задолженность составляла 27 млн рублей. В августе стало известно, что экс-сотрудники «Челябавтотранса» получили часть задержанной зарплаты — 2,6 млн рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Депутата Олега Захарова сняли с выборов в думу Кстово
Власти КНДР созвали своих основных послов на совещание в Пхеньян
Скарамуччи рассказал о желании элиты США сместить Трампа с поста
В Буркина-Фасо ликвидировали участников нападения на ресторан
Российским чиновникам могут разрешить получать дорогие подарки
СМИ: «Аэрофлот» столкнулся с перебоями в поставках топлива
Россияне назвали главные проблемы в стране
Биг-Бен «замолчит» на четыре года
Спорт
Российские легкоатлеты покидают ЧМ с шестью медалями Главным успехом для выступавших в нейтральном статусе россиян стала победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, ставшей двукратной чемпионкой мира
Авто
Американка за рулем автомобиля упала с 7 этажа парковки По одной из версий, женщина во время парковки могла перепутать педали
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос» Продюсер Юрий Аксюта сообщил о возвращении «золотого» состава жюри
Недвижимость
Удачная переделка «сталинки» с видом на Парк Горького
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Стало известно, когда начнется массовое переселение москвичей
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на росписи молодых не присутствовала.
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь