«Это нормальное явление». Тефтелев прокомментировал продажу муниципальных автобусов на Avito

«Предприятие сейчас находится в конкурсном производстве, которое подразумевает продажу неиспользуемых автобусов. Объявление на Avito появилось после того, как была проведена оценка стоимости этого имущества. Все делается по закону», — отметил Тефтелев.
Как сообщал «ФедералПресс», обанкротившееся МУП «Челябавтотранс» выставило на продажу 15 автобусов фирмы «Лиаз», по 2,5 млн рублей каждый. В объявлении компания сообщила о небольшом пробеге каждой единицы транспорта в связи с коротким сроком эксплуатации.
«Автобусы без обременений, юридически чистые. Звоните, договоримся», — написали на Avito.
Ранее «Челябавтотранс» объявил себя банкротом и отказался выплачивать деньги бывшим сотрудникам. В ответ обманутые транспортники пожаловались на экс-работодателя депутату, а также вышли на митинг, после которого задержкой заинтересовался Следственный комитет. Изначальная задолженность составляла 27 млн рублей. В августе стало известно, что экс-сотрудники «Челябавтотранса» получили часть задержанной зарплаты — 2,6 млн рублей.