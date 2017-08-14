«Это нормальное явление». Тефтелев прокомментировал продажу муниципальных автобусов на Avito

«Предприятие сейчас находится в конкурсном производстве, которое подразумевает продажу неиспользуемых автобусов. Объявление на Avito появилось после того, как была проведена оценка стоимости этого имущества. Все делается по закону», — отметил Тефтелев.

Как сообщал «ФедералПресс», обанкротившееся МУП «Челябавтотранс» выставило на продажу 15 автобусов фирмы «Лиаз», по 2,5 млн рублей каждый. В объявлении компания сообщила о небольшом пробеге каждой единицы транспорта в связи с коротким сроком эксплуатации.

«Автобусы без обременений, юридически чистые. Звоните, договоримся», — написали на Avito.