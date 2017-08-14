Губернатор Николай Меркушкин посетил с рабочим визитом Тольятти

Источник: РИА "Новости"

В субботу, 12 августа, состоялась рабочая поездка губернатора Самарской области Николая Меркушкина в Тольятти.

В День физкультурника в Центральном районе Автограда после реконструкции открылся стадион «Труд». С двойным спортивным праздником тольяттинцев поздравил губернатор, также глава региона в качестве капитана сборной Самары принял участие в первом футбольном матче на обновленной арене.

Старейший стадион Автограда, построенный в 1955 году, получил второе рождение благодаря инициативе главы региона, который уделяет огромное внимание развитию профессионального и любительского спорта в Тольятти.



На софинансирование проекта из регионального бюджета было выделено более 70 млн рублей.

После реконструкции на стадионе появилось полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, шесть легкоатлетических дорожек, сектора для толкания ядра, прыжков в длину и высоту, баскетбольная и волейбольная площадка.



За церемонией открытия стадиона «Труд» наблюдало несколько тысяч тольяттинцев. Многие назвали это событие историческим.

Николай Меркушкин подчеркнул, что в проект до последнего момента вносились изменения, чтобы в итоге «Труд» стал самым оснащенным стадионом Тольятти.

Это удалось: теперь здесь в любую погоду можно проводить футбольные матчи, играть в баскетбол и волейбол, а покрытие легкоатлетических дорожек соответствует олимпийским стандартам.

— Мы реанимировали стадион, который был построен более 60 лет назад. Теперь он будет долго служить людям, — сказал Николай Меркушкин.

Также глава региона посетил Академию футбола имени Юрия Коноплева. Он ознакомился с материально-технической базой центра подготовки и пообщался с тренерами и юными футболистами. Две недели назад в футбольном манеже Академии постелили новое покрытие. Это гордость центра, и поле в первую очередь представили губернатору.

— Это инновационный продукт, один из первых в России. Поле мягкое и соответствует по характеристикам, в том числе по мягкости, по отскоку мяча натуральному газону, — пояснили главе региона.

Кроме манежа, в распоряжении «академиков» еще несколько искусственных и натуральных полей, для воспитанников работают зал аэробики и гимнастики, тренажерный зал, класс специальной футбольной подготовки, учебные классы, медико-диагностический и восстановительный центры. В планах — организация занятий единоборствами. По общему мнению тренеров, только всестороннее развитие позволит «академикам» в будущем пополнить клубы Самарской области, а также лучшие команды страны и Европы.

С июня 2013 года «Академия футбола имени Юрия Коноплева» развивается при поддержке главы региона. Центр подготовки в поселке Приморский Ставропольского района служит фундаментом созданной в регионе футбольной пирамиды.

Во время рабочей поездки в Тольятти губернатор Николай Меркушкин обсудил с главой города Сергеем Анташевым актуальные вопросы развития города. Во встрече приняли участие министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, глава регионального минстроя Александр Баландин и председатель тольяттинской думы Дмитрий Микель.

В первую очередь они обсудили строительство и реконструкцию спортивных объектов Автограда, входящих в федеральную программу подготовки к празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля Волжским автозаводом.

В частности, подробно говорили о проекте строительства гимнастического «Немов-центра». На совещании был практически решен вопрос с местом его расположения и определилась примерная стоимость проекта. Также было отмечено, что часть затрат на возведение комплекса возьмет на себя министерство спорта РФ.

— Немов-центр станет очень мощным спортивным сооружением. В нем будут не только тренироваться сотни гимнастов, но и появится возможность проводить чемпионаты России и крупные соревнования международного уровня, — пояснил Николай Меркушкин. — Будут созданы очень хорошие условия для ребят, и мы планируем, что центр станет межрегиональным. Сюда будут приезжать и совершенствовать свое мастерство молодые люди из других регионов, а может быть, и стран.

Также на совещании обсудили реконструкцию СК «Акробат» и строительство легкоатлетического манежа и ФОКа на Певческом поле. Отдельное внимание Николай Меркушкин уделил строительству 17 универсальных спортплощадок в округах Тольятти.

Были рассмотрены и вопросы, связанные с обманутыми дольщиками и повышением зарплат работникам бюджетной сферы, которые финансируются из муниципальной казны. Обсудили и вопросы предстоящей августовской педагогической конференции, которая в этом году пройдет в Тольятти.

Как отметил Николай Меркушкин, в рамках «августовки» состоится совещание с участием заместителя министра образования и науки РФ, посвященное развитию Тольяттинского государственного университета.



С главой Тольятти Сергеем Анташевым глава региона обсудил ситуацию на «АвтоВАЗе».

Было отмечено, что через две недели после завершения планового корпоративного отпуск на АвтоВАЗе состоится расширенная встреча, на которой будут обсуждаться актуальные вопросы, связанные в развитием автогиганта.

— Мы рассмотрим ряд вопросов, которые связаны и с новыми производствами, и с новыми рабочими местами. По этим вопросам мы сейчас активно работаем со «Сбербанком» и министерством финансов России, — пояснил Николай Меркушкин.

Напомним, в сентябре 2016 года на XV Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» между правительством Самарской области, ПАО «Сбербанк России» и «АвтоВАЗом» было подписано соглашение о сотрудничестве, которое позволит снизить напряженность на рынке труда Тольятти. Для решения этой задачи в Автограде создается центр корпоративных решений «Сбербанка». В мае 2017 года ряд вопросов, касающихся АвтоВАза, обсуждался в Москве во время рабочей встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с Николаем Меркушкиным. В частности, шел разговор о дополнительной господдержке программы по созданию новых рабочих мест в Тольятти, а также профессиональной переподготовки и повышения квалификации, в том числе бывших работников АвтоВАЗа.



Как пояснил Николай Меркушкин, по результатам встречи с премьер-министром в правительстве РФ готовится постановление о выделении дополнительных средств на компенсации и социальные выплаты сотрудникам, которые уходят на пенсию или проходят переобучение, чтобы получить новую профессию.



Губернатор заверил: власть делает все, чтобы решить возникающие вопросы безболезненно. Николай Меркушкин акцентировал внимание, что в ближайшее время на автозаводе не планируют снижать численность персонала.