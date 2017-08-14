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10:46 (мск), источник: Sputnik.by

Российские военные прибудут в Беларусь на учение 15 августа

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Белорусские и российские военные накануне стратегического учения «Запад-2017» проведут подготовительные учения, в ближайший вторник в Беларусь уже начнут прибывать военнослужащие РФ, сообщили в министерстве обороны Беларуси.

Совместные учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017», которые состоятся 14—21 сентября на шести белорусских военных полигонах, выходят на завершающую стадию.

«С 21 по 25 августа в рамках плановой подготовки “Запад-2017” состоится совместное спецучение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями тылового, технического обеспечения вооруженных сил двух стран», — сообщили Sputnik в Минобороны.

По словам военных, 15 августа в Беларусь прибывают воинские части и подразделения из состава российской части региональной группировки войск.

В Минобороны отметили, что в ходе учения будут создана реальная обстановка, отработаны действий сил и средств тылового и технического обеспечения. В частности, прикрытие объектов на дорогах, эвакуация, ремонт и восстановление неисправных образцов техники и вооружения, рассказали военные.

Кроме этого, на учениях будет отработано развертывание полевого магистрального трубопровода, отметили в министерстве.

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Российские военные прибудут в Беларусь на учение 15 августа
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