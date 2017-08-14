Российские военные прибудут в Беларусь на учение 15 августа

Совместные учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017», которые состоятся 14—21 сентября на шести белорусских военных полигонах, выходят на завершающую стадию.

«С 21 по 25 августа в рамках плановой подготовки “Запад-2017” состоится совместное спецучение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями тылового, технического обеспечения вооруженных сил двух стран», — сообщили Sputnik в Минобороны.

По словам военных, 15 августа в Беларусь прибывают воинские части и подразделения из состава российской части региональной группировки войск.

В Минобороны отметили, что в ходе учения будут создана реальная обстановка, отработаны действий сил и средств тылового и технического обеспечения. В частности, прикрытие объектов на дорогах, эвакуация, ремонт и восстановление неисправных образцов техники и вооружения, рассказали военные.