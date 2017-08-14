Шесть человек зарегистрировано на довыборы в Думу Иркутска
Шесть человек зарегистрированы на довыборы в Думу Иркутска по округу № 16.
Шесть человек зарегистрированы на довыборы в Думу Иркутска по округу № 16.
Как сообщается на сайте Избирательной комиссии Иркутской области, среди зарегистрированных Валерия Кошечкина, выдвинутая партией «Единая Россия», Иван Донской от КПРФ, Анастасия Самсонова от ЛДПР, Николай Андреев от партии «Гражданская платформа», Яна Гмызина от партии «Справедливая Россия» и самовыдвиженец Евгений Дроков.
Еще несколько человек, которые намеревались участвовать в довыборах, не были зарегистрированы: Юлия Николаева (Казачья партия РФ в Иркутской области), Вячеслав Лесин (самовыдвижение), Василий Станкевич (самовыдвижение), Валерий Тетерин (самовыдвижение), Антон Егерев (самовыдвижение).