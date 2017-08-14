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10:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

Шесть человек зарегистрировано на довыборы в Думу Иркутска

Шесть человек зарегистрированы на довыборы в Думу Иркутска по округу № 16.

Источник: Reuters

Как сообщается на сайте Избирательной комиссии Иркутской области, среди зарегистрированных Валерия Кошечкина, выдвинутая партией «Единая Россия», Иван Донской от КПРФ, Анастасия Самсонова от ЛДПР, Николай Андреев от партии «Гражданская платформа», Яна Гмызина от партии «Справедливая Россия» и самовыдвиженец Евгений Дроков.

Еще несколько человек, которые намеревались участвовать в довыборах, не были зарегистрированы: Юлия Николаева (Казачья партия РФ в Иркутской области), Вячеслав Лесин (самовыдвижение), Василий Станкевич (самовыдвижение), Валерий Тетерин (самовыдвижение), Антон Егерев (самовыдвижение).

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