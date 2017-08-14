Глава Миасса назначил нового руководителя управления образования
Глава Миасса Геннадий Васьков назначил Анну Овсянникову новым руководителем управления образования.
Глава Миасса Геннадий Васьков назначил Анну Овсянникову новым руководителем управления образования.
Об этом Накануне.RU сообщили в
В управлении образования Овсянникова работает с 2010 года. Сначала в должности ведущего специалиста, затем заместителя директора.
Напомним, в начале июля руководитель МКУ МГО «Образование» Владислав Васильченко получил должность директора МКОУ «СОШ № 9» и ушел в отставку.