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11:43 (мск), источник: Nakanune.ru

Глава Миасса назначил нового руководителя управления образования

Глава Миасса Геннадий Васьков назначил Анну Овсянникову новым руководителем управления образования.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении образования Овсянникова работает с 2010 года. Сначала в должности ведущего специалиста, затем заместителя директора.

Напомним, в начале июля руководитель МКУ МГО «Образование» Владислав Васильченко получил должность директора МКОУ «СОШ № 9» и ушел в отставку.

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