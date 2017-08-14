Мэрия Омска поздравит Двораковского с днем рождения письмом
На имя Вячеслава Двораковского будет отправлено письмо за подписью исполняющего обязанности мэра Сергея Фролова.
На имя Вячеслава Двораковского будет отправлено письмо за подписью исполняющего обязанности мэра Сергея Фролова.
В администрации города намерены официально поздравить Вячеслава Двораковского с 68-м днем рождения. Как бывший председатель Омского городского Совета и мэр Омска Двораковский получит официальное письмо с поздравлением, которое будет подписано исполняющим обязанности главы города Сергеем Фроловым.
Многие сотрудники администрации города намерены поздравить Вячеслава Двораковского с днем рождения в частном порядке. По сведениям «СуперОмска», бывший градоначальник сейчас находится на отдыхе за рубежом. В предыдущие пять лет в мэрии также не существовало традиции, когда муниципальные служащие сбрасывались на подарок руководителю.