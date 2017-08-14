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11:27 (мск), источник: СуперОмск

Мэрия Омска поздравит Двораковского с днем рождения письмом

На имя Вячеслава Двораковского будет отправлено письмо за подписью исполняющего обязанности мэра Сергея Фролова.

Источник: РИА "Новости"

В администрации города намерены официально поздравить Вячеслава Двораковского с 68-м днем рождения. Как бывший председатель Омского городского Совета и мэр Омска Двораковский получит официальное письмо с поздравлением, которое будет подписано исполняющим обязанности главы города Сергеем Фроловым.

Многие сотрудники администрации города намерены поздравить Вячеслава Двораковского с днем рождения в частном порядке. По сведениям «СуперОмска», бывший градоначальник сейчас находится на отдыхе за рубежом. В предыдущие пять лет в мэрии также не существовало традиции, когда муниципальные служащие сбрасывались на подарок руководителю.

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