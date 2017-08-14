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12:58 (мск), источник: Actualitati.md

Топ-5 самых богатых министров Молдовы

Министр юстиции Республики Молдова Владимир Чеботарь официально признан самым богатым чиновником страны.

Источник: Actualitati.md

Национальный орган неподкупности опубликовал декларации деклараций о доходах госслужащих и членов их семей за 2016 год, пишет «Трибуна».

Доходы самого состоятельного члена правительства превосходят доходы самого бедного из пятерки наиболее обеспеченных более чем в 10 раз.

1) Министр юстиции Владимир Чеботарь.

Семья Владимира Чеботаря в 2016 году получила доход, превышающий сумму в 4 млн леев. В виде заработной платы Владимир Чеботарь получил 192 256 леев, от отчуждения доли в ООО Neaos 750 леев. Он также продал одну из квартир, но сумма сделки не указана.

Супруга министра в результате отчуждения доли в компании ООО FlyOne получила 4 млн леев. Семье Чеботарь принадлежат 2 земельных участка, два жилых дома, автомобиль марки BMW 640 2012 года выпуска и автомобиль марки ВАЗ-2121 1984 г.в., а также ряд ценных вещей, стоимость которых превышает 15 и 20 средних заработных плат по экономике.

Семья министра владеет 17 банковскими счетами в стране и за рубежом и долями в ООО Vlaconic (95%), ООО CVAsisitenta (50%) и ООО TChebo (550 акций).

2) Министр финансов Октавиан Армашу.

Семья министра Армашу в 2016 году получила доход, превышающий сумму в 1 млн леев. Министр получил заработную плату не только в правительстве 123 229 леев, но и А. О SudzuckerMoldova-251 126 леев, и в SCSBC-ProiectООО 36 242 леев. В виде доходов от сдачи в аренду сельхозугодий Agro-SZMООО министр получил 110 329 леев.

Супруга министра в виде заработной платы в компании BayerООО получила доход в размере 793 623 леев, а в компании BDO AuditConsulting ООО 6 618, 78 леев.

В виде доходов от банковских вкладов семья Армашу получила: 1,011 евро, 32 660 леев și 402 долларов США.

Семья Армашу владеет двумя находящимися в гражданском обороте земельными участками, 125 сельскохозяйственными участками, тремя квартирами, двумя загородными домами, двумя гаражами, автомобилем марки Ford Courier 1999 г. в. и рядом ценных вещей, стоимость которых превышает 15 и 20 средних заработных плат по экономике.

Семья министра также владеет 24 банковскими счетами в стране и за рубежом и несколькими пакетами акций: А. О Franzeluța (800 акций), Victoriabank А. О (160 акций), Banca de Economii А. О (772 акции), AgroSZM ООО (0,0005%) и Rustgal ООО (50%).

3) Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василий Бытка.

В 2016 году доходы семьи Бытка превысили сумму в 693 тыс. леев. Министр в виде заработной платы получил доход в размере 139 918 леев, в виде пособия по временной нетрудоспособности 9 894,22 леев. Супруга министра в виде заработной платы в SC Pabinis-Com ООО получила 15 334 лея и в виде пособия от НКСС 21 314 леев. Также семья получила доход в размере 50 582 леев от отчуждения движимого или недвижимого имущества.

Семье министра принадлежат 7 земельных участков, одна квартира, жилой дом, гараж, и ряд ценных вещей, стоимость которых превышает 15 и 20 средних заработных плат по экономике. Еще семье Бытка принадлежит доля в ООО AS Petrol-Unicer (50%).

4) Вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык.

В 2016 году семья министра получила доход, превышающий сумму в 493 тыс. леев. В виде заработной платы в правительстве Октавиан Калмык получил 176 232 лея, в Международном Независимом Университете Молдовы (ULIM) 1 394 лея, в Кооперативно-Коммерческом Университете Молдовы 8 036 леев, и в качестве представителя государства в Административном совете акционерного общества 196 389 леев.

Семья министра получила также доход от банковских вкладов 111 310 леев. Семье министра также принадлежат: жилой дом (родительский), две квартиры, автомобиль марки ToyotaRAV 4 2011 г. в. и ряд ценных вещей, стоимость которых превышает 15 и 20 средних заработных плат по экономике. Семья Калмык владеет 11 банковскими счетами в стране и за рубежом и долей в ООО AI-Expert.

5) Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Стелла Григораш.

В 2016 году семья Григораш получила доход, превышающий 483 тыс.леев. В виде заработной платы в правительстве Стелла Григораш получила 122 692 лея, а в качестве председателя НПО Parteneriatepentrufiecare 81 758 леев. Ее супруг в виде заработной платы получил 57 605 леев, 2 325 леев, 68 360 леев и 150 418 леев в разных местах работы.

Семье Григораш принадлежит земельный участок, две квартиры, гараж, и ряд ценных вещей, стоимость которых превышает 15 и 20 средних заработных плат по экономике. Семья министра также владеет 16 банковскими счетами в стране и за рубежом и долями в ООО ParteneriatepentruDezvoltare (25%) и ООО Ștefan (50%).

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