Топ-5 самых богатых министров Молдовы
Министр юстиции Республики Молдова Владимир Чеботарь официально признан самым богатым чиновником страны.
Министр юстиции Республики Молдова Владимир Чеботарь официально признан самым богатым чиновником страны.
Национальный орган неподкупности опубликовал декларации деклараций о доходах госслужащих и членов их семей за 2016 год, пишет «Трибуна».
Доходы самого состоятельного члена правительства превосходят доходы самого бедного из пятерки наиболее обеспеченных более чем в 10 раз.
1) Министр юстиции Владимир Чеботарь.
Семья Владимира Чеботаря в 2016 году получила доход, превышающий сумму в 4 млн леев. В виде заработной платы Владимир Чеботарь получил 192 256 леев, от отчуждения доли в ООО Neaos 750 леев. Он также продал одну из квартир, но сумма сделки не указана.
Супруга министра в результате отчуждения доли в компании ООО FlyOne получила 4 млн леев. Семье Чеботарь принадлежат 2 земельных участка, два жилых дома, автомобиль марки BMW 640 2012 года выпуска и автомобиль марки ВАЗ-2121 1984 г.в., а также ряд ценных вещей, стоимость которых превышает 15 и 20 средних заработных плат по экономике.
Семья министра владеет 17 банковскими счетами в стране и за рубежом и долями в ООО Vlaconic (95%), ООО CVAsisitenta (50%) и ООО TChebo (550 акций).
2) Министр финансов Октавиан Армашу.
Семья министра Армашу в 2016 году получила доход, превышающий сумму в 1 млн леев. Министр получил заработную плату не только в правительстве 123 229 леев, но и А. О SudzuckerMoldova-251 126 леев, и в
Супруга министра в виде заработной платы в компании BayerООО получила доход в размере 793 623 леев, а в компании BDO AuditConsulting ООО 6 618, 78 леев.
В виде доходов от банковских вкладов семья Армашу получила: 1,011 евро, 32 660 леев și 402 долларов США.
Семья Армашу владеет двумя находящимися в гражданском обороте земельными участками, 125 сельскохозяйственными участками, тремя квартирами, двумя загородными домами, двумя гаражами, автомобилем марки Ford Courier 1999 г. в. и рядом ценных вещей, стоимость которых превышает 15 и 20 средних заработных плат по экономике.
Семья министра также владеет 24 банковскими счетами в стране и за рубежом и несколькими пакетами акций: А. О Franzeluța (800 акций), Victoriabank А. О (160 акций), Banca de Economii А. О (772 акции), AgroSZM ООО (0,0005%) и Rustgal ООО (50%).
3) Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василий Бытка.
В 2016 году доходы семьи Бытка превысили сумму в 693 тыс. леев. Министр в виде заработной платы получил доход в размере 139 918 леев, в виде пособия по временной нетрудоспособности 9 894,22 леев. Супруга министра в виде заработной платы в SC
Семье министра принадлежат 7 земельных участков, одна квартира, жилой дом, гараж, и ряд ценных вещей, стоимость которых превышает 15 и 20 средних заработных плат по экономике. Еще семье Бытка принадлежит доля в ООО AS
4)
В 2016 году семья министра получила доход, превышающий сумму в 493 тыс. леев. В виде заработной платы в правительстве Октавиан Калмык получил 176 232 лея, в Международном Независимом Университете Молдовы (ULIM) 1 394 лея, в
Семья министра получила также доход от банковских вкладов 111 310 леев. Семье министра также принадлежат: жилой дом (родительский), две квартиры, автомобиль марки ToyotaRAV 4 2011 г. в. и ряд ценных вещей, стоимость которых превышает 15 и 20 средних заработных плат по экономике. Семья Калмык владеет 11 банковскими счетами в стране и за рубежом и долей в ООО
5) Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Стелла Григораш.
В 2016 году семья Григораш получила доход, превышающий 483 тыс.леев. В виде заработной платы в правительстве Стелла Григораш получила 122 692 лея, а в качестве председателя НПО Parteneriatepentrufiecare 81 758 леев. Ее супруг в виде заработной платы получил 57 605 леев, 2 325 леев, 68 360 леев и 150 418 леев в разных местах работы.
Семье Григораш принадлежит земельный участок, две квартиры, гараж, и ряд ценных вещей, стоимость которых превышает 15 и 20 средних заработных плат по экономике. Семья министра также владеет 16 банковскими счетами в стране и за рубежом и долями в ООО ParteneriatepentruDezvoltare (25%) и ООО Ștefan (50%).