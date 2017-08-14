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12:16 (мск), источник: РИАЦ

Танкисты под Волгоградом проведут боевые стрельбы

Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) дислоцированного в Волгоградской области, выполнят боевые стрельбы на полигоне «Прудбой».

Источник: РИАЦ

Как сообщает пресс-служба ЮВО, стрельба будет вестись в дневное и ночное время различными способами: со сменой огневой позиции из пушки танка Т-90А штатными выстрелами и из пулемета по появляющимся и движущимся целям.

Среди них будут цели имитирующие: появляющийся танк, атакующую группу пехоты, безоткатное орудие на автомобиле и ручной противотанковый гранатомет. Средняя дальность до мишеней составит от 400 до 2200 метров.

В стрельбах будет задействовано около 10 танков и около 80 военнослужащих соединения.

В ходе учений танкисты отработают слаживание действий экипажей в полевых условиях. На начальном этапе подготовки с экипажами танков был проведен цикл теоретических занятий и тренировок в современных учебных классах с экипажными динамическими тренажерами танков. Программное обеспечение тренажеров позволило создавать различную тактическую обстановку любой сложности и моделировать практически любые виды действий. В процессе занятий, инструкторский состав контролировал действия обучаемых, давал вводные с наращиванием обстановки.

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