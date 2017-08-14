Танкисты под Волгоградом проведут боевые стрельбы
Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) дислоцированного в Волгоградской области, выполнят боевые стрельбы на полигоне «Прудбой».
Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) дислоцированного в Волгоградской области, выполнят боевые стрельбы на полигоне «Прудбой».
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Среди них будут цели имитирующие: появляющийся танк, атакующую группу пехоты, безоткатное орудие на автомобиле и ручной противотанковый гранатомет. Средняя дальность до мишеней составит от 400 до 2200 метров.
В стрельбах будет задействовано около 10 танков и около 80 военнослужащих соединения.
В ходе учений танкисты отработают слаживание действий экипажей в полевых условиях. На начальном этапе подготовки с экипажами танков был проведен цикл теоретических занятий и тренировок в современных учебных классах с экипажными динамическими тренажерами танков. Программное обеспечение тренажеров позволило создавать различную тактическую обстановку любой сложности и моделировать практически любые виды действий. В процессе занятий, инструкторский состав контролировал действия обучаемых, давал вводные с наращиванием обстановки.