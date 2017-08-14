Танкисты под Волгоградом проведут боевые стрельбы

Источник: РИАЦ

Как сообщает пресс-служба ЮВО, стрельба будет вестись в дневное и ночное время различными способами: со сменой огневой позиции из пушки танка Т-90А штатными выстрелами и из пулемета по появляющимся и движущимся целям.

Среди них будут цели имитирующие: появляющийся танк, атакующую группу пехоты, безоткатное орудие на автомобиле и ручной противотанковый гранатомет. Средняя дальность до мишеней составит от 400 до 2200 метров.

В стрельбах будет задействовано около 10 танков и около 80 военнослужащих соединения.