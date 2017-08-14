Глава Канавинского района Нижнего Новгорода Дмитрий Шуров вновь ушёл на больничный

Источник: НТА-Приволжье

Как заявил после оперативного совещания 14 августа глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, что глава Канавинского района города Дмитрий Шуров ушёл на больничный с прошлой недели.

По его словам, он до сих пор не смог оценить работу подчинённого. «Я никак не могу оценить работу Дмитрия Шурова, потому что он опять находится на больничном с прошлой недели. Будучи главой администрации, мне с ним не пришлось поработать. Я с ним не работал, мне трудно говорить», — отметил Сергей Белов.

После восстановления в должности в июле 2017 года Дмитрий Шуров пробыл на рабочем месте лишь две недели.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Шуров вернулся к обязанностям главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода 24 июля. Хотя уголовное дело в его отношении было прекращено ещё 22 июня и с 23 числа, по словам главы администрации города, Дмитрий Шуров должен был выйти на работу. Но тогда он написал заявление об отпуске, а потом ушёл на больничный.

Напомним, 30 сентября 2015 года суд отстранил от занимаемой должности главу администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Дмитрия Шурова. Ранее он был задержан по подозрению в совершении преступления, связанного с попыткой незаконного отчуждения объектов недвижимости Академии Самбо. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30. ч. 4 ст. 159 («Мошенничество»). В апреле 2016 года Кстовский городской суд избрал экс-главе Канавинского района Нижнего Новгорода Дмитрию Шурову меру пресечения в виде подписки о невыезде.