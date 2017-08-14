Глава Канавинского района Нижнего Новгорода Дмитрий Шуров вновь ушёл на больничный
Нижний Новгород. 14 августа.
Нижний Новгород. 14 августа.
Как заявил после оперативного совещания 14 августа глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, что глава Канавинского района города Дмитрий Шуров ушёл на больничный с прошлой недели.
По его словам, он до сих пор не смог оценить работу подчинённого. «Я никак не могу оценить работу Дмитрия Шурова, потому что он опять находится на больничном с прошлой недели. Будучи главой администрации, мне с ним не пришлось поработать. Я с ним не работал, мне трудно говорить», — отметил Сергей Белов.
После восстановления в должности в июле 2017 года Дмитрий Шуров пробыл на рабочем месте лишь две недели.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Шуров вернулся к обязанностям главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода 24 июля. Хотя уголовное дело в его отношении было прекращено ещё 22 июня и с 23 числа, по словам главы администрации города, Дмитрий Шуров должен был выйти на работу. Но тогда он написал заявление об отпуске, а потом ушёл на больничный.
Напомним, 30 сентября 2015 года суд отстранил от занимаемой должности главу администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Дмитрия Шурова. Ранее он был задержан по подозрению в совершении преступления, связанного с попыткой незаконного отчуждения объектов недвижимости Академии Самбо. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30. ч. 4 ст. 159 («Мошенничество»). В апреле 2016 года Кстовский городской суд избрал
С этого времени обязанности главы администрации Канавинского района исполнял Михаил Шаров.