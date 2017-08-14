Финансирование программы развития образования в Новосибирской области увеличили вдвое

НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Финансирование развития образования в Новосибирской области увеличили более чем вдвое, до 339 млрд рублей, а сама программа продлена с 2020 года до 2025 года. Соответствующий проект постановления утвержден на заседании областного правительства в понедельник.

«Общий объем финансового обеспечения мероприятий программы “Развитие образования и создание условий для социализации детей и учащейся молодежи на 2015−2020 гг. в Новосибирской области” с учетом увеличения срока ее реализации до 2025 года возрастает с 155 млрд до 339 млрд рублей», — отметил присутствовавший на заседании министр образования, науки и инновационной политики региона Сергей Нелюбов.