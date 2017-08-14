Куйвашев представил заявку Екатеринбурга на Экспо-2025 в Астане

«Наши ожидания от рабочего визита в Астану, в первую очередь, связаны с изучением опыта по организации выставки ЭКСПО-2017. Мы будем признательны казахстанским партнерам за возможность познакомиться с практической стороной реализации такого масштабного проекта, поскольку Екатеринбург сегодня вновь претендует на право проведения всемирной выставки ЭКСПО. Напомню, Россия и Казахстан несколько лет назад включились в борьбу одновременно: Астана — за специализированную выставку, Екатеринбург — за универсальную. Все это время мы шли рука об руку, поддерживая друг друга. Поэтому посмотреть сегодня, как воплотились в жизнь замыслы наших казахстанских друзей и партнеров, — значит получить бесценный опыт», — отметил Евгений Куйвашев.