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13:01 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев представил заявку Екатеринбурга на Экспо-2025 в Астане

АСТАНА, 14 августа, ИА УралПолит.Ru. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев 14 августа посетил с рабочим визитом Международную специализированную выставку ЭКСПО-2017, которая проходит в Астане.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, в программе визита ряд переговоров о продвижении заявки Екатеринбурга на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025.

«Наши ожидания от рабочего визита в Астану, в первую очередь, связаны с изучением опыта по организации выставки ЭКСПО-2017. Мы будем признательны казахстанским партнерам за возможность познакомиться с практической стороной реализации такого масштабного проекта, поскольку Екатеринбург сегодня вновь претендует на право проведения всемирной выставки ЭКСПО. Напомню, Россия и Казахстан несколько лет назад включились в борьбу одновременно: Астана — за специализированную выставку, Екатеринбург — за универсальную. Все это время мы шли рука об руку, поддерживая друг друга. Поэтому посмотреть сегодня, как воплотились в жизнь замыслы наших казахстанских друзей и партнеров, — значит получить бесценный опыт», — отметил Евгений Куйвашев.

Глава региона совместно с министром труда и социальной защиты РФ Алексеем Вовченко, первым заместителем главы МВД РФ Александром Горовым, заместителем главы Минсельхоза РФ Евгением Громыко, заместителем главы Минкомсвязи РФ Алексеем Козыревым, а также главами других ведомств осмотрели российскую экспозицию, которая стала одной из крупнейших на выставке.

Под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева российская делегация примет участие очередном заседании Евразийского межправительственного совета.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», Россия подала заявку в Международное бюро выставок на проведение в Екатеринбурге World Expo 2025. Уральскую столицу предложено рассмотреть как площадку выставки 2025 года, посвященную теме «Меняющийся мир: Инклюзивные инновации — для наших детей и будущего поколения». В сентябре страна должна представит полное досье города-претендента. Место проведения выставки 2025 года будет определено на 164-й сессии Генеральной ассамблеи МБВ в ноябре 2018 года.

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