Глава самарского управления Росздравнадзора покинул пост
Ведомство он возглавлял с 2005 года.
Ведомство он возглавлял с 2005 года.
Глава управления Росздравнадзора по Самарской области Александр Антимонов покинул пост.
Врио руководителя назначен начальник отдела контроля и надзора по оказанию медицинской помощи населению Владимир Апшего — начальник отдела контроля и надзора по оказанию медицинской помощи населению, сообщается на сайте управления.
По информации местных СМИ, возможной причиной отставки чиновника стал конфликт интересов — министерство
Ведомство Антимонов возглавлял с 2005 года.