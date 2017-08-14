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17:27 (мск), источник: НИА Самара

Глава самарского управления Росздравнадзора покинул пост

Ведомство он возглавлял с 2005 года.

Глава управления Росздравнадзора по Самарской области Александр Антимонов покинул пост.

Врио руководителя назначен начальник отдела контроля и надзора по оказанию медицинской помощи населению Владимир Апшего — начальник отдела контроля и надзора по оказанию медицинской помощи населению, сообщается на сайте управления.

По информации местных СМИ, возможной причиной отставки чиновника стал конфликт интересов — министерство социально-демографической и семейной политики региона возглавляет его супруга Марина Антимонова, сообщает «ФедералПресс».

Ведомство Антимонов возглавлял с 2005 года.

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