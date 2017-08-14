В промзоне на юге Петербурга миграционная полиция нашла два десятка нелегалов

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 14 августа, полицейские проверили соблюдение норм миграционного законодательства работниками двух предприятий.

Как уточнили в ведомстве, на одном объекте занимались хранением, а затем и транспортировкой по розничным точкам овощей и фруктов. Вторая была многофункциональной — там работали, как с продуктами питания (например, с молоком), так и со строительными материалами.

По совокупности на двух объектах у 11 иностранных работников не нашлось документов, разрешающих работу в России. Им выписали протоколы об административном правонарушении по статье 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации).

Еще у пятерых мигрантов оказались более серьезные проблемы — у них не нашли документов на проживание в РФ, а трое из них оказались уклонистами от выезда из России.