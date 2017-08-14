В промзоне на юге Петербурга миграционная полиция нашла два десятка нелегалов
Рейд по складам в промышленной зоне на Волхонском шоссе провела миграционная полиция Петербурга. Два десятка иностранцев оказались к нему не готовы.
Рейд по складам в промышленной зоне на Волхонском шоссе провела миграционная полиция Петербурга. Два десятка иностранцев оказались к нему не готовы.
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По совокупности на двух объектах у 11 иностранных работников не нашлось документов, разрешающих работу в России. Им выписали протоколы об административном правонарушении по статье 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации).
Последних направили в центр временного содержания иностранцев, где они будут ожидать выдворения. Кроме того, все пятеро иностранцев привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил пребывания в Российской Федерации).