Глава Усть-Качки обратился с письмом к президенту Путину
ПЕРМЬ, 14 августа, ФедералПресс. Глава
ПЕРМЬ, 14 августа, ФедералПресс. Глава
Судят замглавы
Согласно обоснованию подписантов письма, КНС даже не могла быть в собственности муниципалитета, так как это не предусмотрено законом об МСУ и уставом
Второй эпизод уголовного дела Куртеевой — якобы полученные ею деньги от директора ООО «ГАК Сервис» А. Аликина, 40 тыс. рублей. Следствие утверждает, что это был «откат» за заключение муниципального контракта. Подписанты открытого письма утверждают, что в день, когда произошла предполагаемая встреча Куртеевой и Аликина для передачи денег, Куртеева была в Перми на сессии. «МО “Усть-Качкинское сельское поселение” не признает себя потерпевшим, т. к. оснований для наличия факта хищения средств нет», — заявлено в письме.
Владимира Путина просят проконтролировать прохождение данного дела в судах Пермского края.