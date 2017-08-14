Глава Усть-Качки обратился с письмом к президенту Путину

Судят замглавы Усть-Качки Марину Куртееву по статье о мошенничестве. По версии следствия в 2014 году она якобы незаконно оформило в собственность здание канализационно-насосной станции (далее — КНС). Подписанты письма утверждают, что КНС никогда не находилась в собственности Усть-Качкинского сельского поселения.

Согласно обоснованию подписантов письма, КНС даже не могла быть в собственности муниципалитета, так как это не предусмотрено законом об МСУ и уставом Усть-Качки. Более того, глава поселения в обращении к президенту утверждает, что муниципалитет получил выгоду от продажи Куртеевой КНС. Частное лицо содержало за свой счет станцию, это освободило бюджет поселения от затрат на содержание бесхозного объекта.

Второй эпизод уголовного дела Куртеевой — якобы полученные ею деньги от директора ООО «ГАК Сервис» А. Аликина, 40 тыс. рублей. Следствие утверждает, что это был «откат» за заключение муниципального контракта. Подписанты открытого письма утверждают, что в день, когда произошла предполагаемая встреча Куртеевой и Аликина для передачи денег, Куртеева была в Перми на сессии. «МО “Усть-Качкинское сельское поселение” не признает себя потерпевшим, т. к. оснований для наличия факта хищения средств нет», — заявлено в письме.