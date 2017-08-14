Максим Решетников обсудил с Дмитрием Медведевым вопрос обманутых дольщиков

Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев провел встречу с партактивом Приволжского федерального округа (ПФО). Лидеры региональных отделений обсудили с премьером такие темы, как формирование рынка доступного жилья, увеличение количества участников ипотечных программ, благоустройство городской среды, строительство новых школ.

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников поднял вопрос об обманутых дольщиках и конкуренции на рынке недвижимости.

«Некоторые “недобросовестные застройщики” попадают в этот разряд, так как экономически не рассчитали свои силы. Это значит, что они и людей подвели, и демпинговали на рынке, и забрали определенную рентабельность у добросовестных застройщиков, которые могли бы эти деньги вложить в другое качество жилья, в другую городскую среду. Со своей стороны, мы разработали законопроект, и Законодательное собрание Пермского края на следующей неделе рассмотрит документ, который предполагает субсидии обманутым дольщикам на достройку объекта», — рассказал Максим Решетников.

Дмитрий Медведев отметил, что демпинг, не позволяющий работать нормальным застройщикам, имеет свое наименование и юридическую квалификацию — недобросовестная конкуренция.

«Недобросовестный застройщик понимает, что не может исполнить обязательства за эту сумму, но, тем не менее, предлагает такую цену, вводя всех в заблуждение. В результате объект не строится, появляются обманутые дольщики, а те, кто мог бы построить за нормальные средства, находятся в предбанкротном состоянии, — подчеркнул Дмитрий Медведев. — Это всё — предмет для расследований и в рамках арбитражного процесса, и в рамках уголовного процесса».

Помимо этого, Медведев на встрече сказал, что поддерживает идею продления программы по созданию новых мест в российских школах.

Но обратил внимание губернаторов на необходимость заниматься не только строительством новых школ, но и капитальной реконструкцией уже существующих, особенно когда речь идет о сельской местности.

В заключение встречи Медведев отметил, что все предложения будут «оформлены в качестве поручений по линии «Единой России».