Максим Решетников обсудил с Дмитрием Медведевым вопрос обманутых дольщиков
Премьер встретился с партактивом «Единой России» Приволжского федерального округа в Пензе.
Премьер встретился с партактивом «Единой России» Приволжского федерального округа в Пензе.
Председатель «Единой России»,
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников поднял вопрос об обманутых дольщиках и конкуренции на рынке недвижимости.
«Некоторые “недобросовестные застройщики” попадают в этот разряд, так как экономически не рассчитали свои силы. Это значит, что они и людей подвели, и демпинговали на рынке, и забрали определенную рентабельность у добросовестных застройщиков, которые могли бы эти деньги вложить в другое качество жилья, в другую городскую среду. Со своей стороны, мы разработали законопроект, и Законодательное собрание Пермского края на следующей неделе рассмотрит документ, который предполагает субсидии обманутым дольщикам на достройку объекта», — рассказал Максим Решетников.
Дмитрий Медведев отметил, что демпинг, не позволяющий работать нормальным застройщикам, имеет свое наименование и юридическую квалификацию — недобросовестная конкуренция.
«Недобросовестный застройщик понимает, что не может исполнить обязательства за эту сумму, но, тем не менее, предлагает такую цену, вводя всех в заблуждение. В результате объект не строится, появляются обманутые дольщики, а те, кто мог бы построить за нормальные средства, находятся в предбанкротном состоянии, — подчеркнул Дмитрий Медведев. — Это всё — предмет для расследований и в рамках арбитражного процесса, и в рамках уголовного процесса».
Помимо этого, Медведев на встрече сказал, что поддерживает идею продления программы по созданию новых мест в российских школах.
Но обратил внимание губернаторов на необходимость заниматься не только строительством новых школ, но и капитальной реконструкцией уже существующих, особенно когда речь идет о сельской местности.
В заключение встречи Медведев отметил, что все предложения будут «оформлены в качестве поручений по линии «Единой России».
На встрече премьер напомнил, что избирательная кампания должна стать примером честной предвыборной борьбы — только таким образом, по его мнению, можно завоевать искреннее доверие и поддержку людей.