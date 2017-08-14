Игорь Додон рассказал, когда встретится с Путиным

По словам Додона, на встрече с Путиным на полях саммита он планирует обсудить накопившиеся вопросы, а также дипломатический скандал, связанный с Дмитрием Рогозиным.
«Я вернусь к этому вопросу на следующей встрече с Путиным. Если не получится раньше, то мы с ним встретимся на саммите в Сочи этой осенью», — рассказал Додон.
Напомним, ранее президент РМ рассказал, что переговоры о визите Путина в Молдову уже ведутся. «Надеюсь, в следующем году мы сможем организовать официальный или рабочий визит Владимира Путина в Молдову», — отмечал он.
Actualitati.md отмечает, что за первые полгода 2017 года, президент РМ Игорь Додон встретился с 11 главами государств, среди которых:
— Президент Российской Федерации Владимир Путин
— Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
— Президент Турецкой Республики Реджеп Тайп Эрдоган
— Президент Венгрии Янош Адер
— Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев
— Президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев
— Президент Ирана Хасан Рухани
— Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
— Президент Армении Серж Саргсян и другие.
Кроме этого, глава государства провел более десятка встреч с премьер-министрами и спикерами парламентов. Также Додон подчеркнул, что до конца года запланировано еще минимум 7 встреч на высоком уровне.