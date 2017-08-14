Игорь Додон рассказал, когда встретится с Путиным

Источник: Actualitati.md

По словам Додона, на встрече с Путиным на полях саммита он планирует обсудить накопившиеся вопросы, а также дипломатический скандал, связанный с Дмитрием Рогозиным.

«Я вернусь к этому вопросу на следующей встрече с Путиным. Если не получится раньше, то мы с ним встретимся на саммите в Сочи этой осенью», — рассказал Додон.

Напомним, ранее президент РМ рассказал, что переговоры о визите Путина в Молдову уже ведутся. «Надеюсь, в следующем году мы сможем организовать официальный или рабочий визит Владимира Путина в Молдову», — отмечал он.

Actualitati.md отмечает, что за первые полгода 2017 года, президент РМ Игорь Додон встретился с 11 главами государств, среди которых:

— Президент Российской Федерации Владимир Путин

— Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко

— Президент Турецкой Республики Реджеп Тайп Эрдоган

— Президент Венгрии Янош Адер

— Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

— Президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев

— Президент Ирана Хасан Рухани

— Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

— Президент Армении Серж Саргсян и другие.