Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов рассчитывает на оправдательный приговор по уголовному делу в отношении него.

Об этом глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов сообщил журналистам 14 августа после еженедельного оперативного совещания, комментируя продолжающийся суд по делу об обрушившемся в 2014 году доме на ул. Самочкина, «Я всегда говорил, что уголовное дело в отношении меня выглядит надуманным и похоже на чей-то заказ. Ощущение, что суд планирует побыстрей закончить дело, у меня тоже появилось, но ничего не могу сказать в этом отношении — вопросы лучше задавать именно судье. Я всегда говорил, что вины за собой не чувствую. Это здание было передано от Красной Этны по решению суда. Администрация Нижнего Новгорода в 2012 году не принимала дом, потому что оно не отвечало требованиям. Но суд принял решение обязать принять в муниципальную собственность, что и было сделано. А через восемь месяцев оно рухнуло. Какая вина могла быть лично Белова или Рожковой в этой ситуации, я понять не могу», — ответил Белов.