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14:17 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов рассчитывает на оправдательный приговор по уголовному делу в отношении него

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов рассчитывает на оправдательный приговор по уголовному делу в отношении него.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов сообщил журналистам 14 августа после еженедельного оперативного совещания, комментируя продолжающийся суд по делу об обрушившемся в 2014 году доме на ул. Самочкина, «Я всегда говорил, что уголовное дело в отношении меня выглядит надуманным и похоже на чей-то заказ. Ощущение, что суд планирует побыстрей закончить дело, у меня тоже появилось, но ничего не могу сказать в этом отношении — вопросы лучше задавать именно судье. Я всегда говорил, что вины за собой не чувствую. Это здание было передано от Красной Этны по решению суда. Администрация Нижнего Новгорода в 2012 году не принимала дом, потому что оно не отвечало требованиям. Но суд принял решение обязать принять в муниципальную собственность, что и было сделано. А через восемь месяцев оно рухнуло. Какая вина могла быть лично Белова или Рожковой в этой ситуации, я понять не могу», — ответил Белов.

«Сейчас вышел закон, согласно которому, если ведомство отдает здание муниципалитету, оно должно привести его в порядок перед передачей, и это правильно. Почему мы должны вкладывать большие деньги в ремонт чужого здания в плачевном состоянии? Управляющая компания, которая должна была проводить полное обследование здания каждые три месяца, делала это добросовестно? Почему в отношении тех, кто непосредственно несет ответственность за техническое состояние дома, уголовное дело было прекращено? Это у меня тоже вызывает вопросы. Я буду настаивать на своей невиновности и рассчитываю на оправдательный приговор», — подвел итог глава горадминистрации.

Напомним, что дело поступило в суд 1 августа 2016 года. Обоим чиновникам суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. Дело по факту обрушения дома было возбуждено в апреле 2014 года. Пятиэтажное строение рухнуло 15 апреля. В нем располагалось общежитие, в котором проживали более 250 человек. Следователи считают Белова и Рожкову ответственными за нерасселение жителей аварийного дома.

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