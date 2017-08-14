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14:48 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Суд начал рассматривать заявление кандидата в губернаторы Прикамья Хараськина

ПЕРМЬ, 14 августа, ФедералПресс. Сегодня пермский краевой суд приступил к рассмотрению заявления кандидата в губернаторы Пермского края Олега Хараськина, намеренного опротестовать отказ в регистрации.

На первом заседании стороны процесса представили свою точку зрения. Представитель крайизбиркома повторил аргументы, прозвучавшие на заседании рабочей группы, изучавшей подписи, сданные в поддержку кандидатов. Четыре нотариально заверенные подписи, оказавшиеся одновременно в подписных листах Андрея Степанова и Олега Хараськина, засчитали в пользу Степанова, так как они были даны раньше. Из-за этого Хараськин не смог пройти процедуру регистрации.

Сторона Хараськина настаивает на том, что депутаты, поддержавшие Степанова, этого не делали, в связи с чем отказ крайизбиркома в регистрации должен быть отменен. Суд, изучив доводы сторон, принял решение назначить следующее заседание на завтра, 15 августа.

Напомним, что муниципальный фильтр также не смог пройти пермский политик Константин Окунев, который сдал в крайизбирком 27 подписей в свою поддержку при установленном законом минимуме в 234 подписи.

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