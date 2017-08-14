Суд начал рассматривать заявление кандидата в губернаторы Прикамья Хараськина

На первом заседании стороны процесса представили свою точку зрения. Представитель крайизбиркома повторил аргументы, прозвучавшие на заседании рабочей группы, изучавшей подписи, сданные в поддержку кандидатов. Четыре нотариально заверенные подписи, оказавшиеся одновременно в подписных листах Андрея Степанова и Олега Хараськина, засчитали в пользу Степанова, так как они были даны раньше. Из-за этого Хараськин не смог пройти процедуру регистрации.

Сторона Хараськина настаивает на том, что депутаты, поддержавшие Степанова, этого не делали, в связи с чем отказ крайизбиркома в регистрации должен быть отменен. Суд, изучив доводы сторон, принял решение назначить следующее заседание на завтра, 15 августа.